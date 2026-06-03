IHSS defiende cumplimiento de beneficios laborales y pide a médicos retomar atención

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) exhortó al personal médico y asistencial a continuar brindando atención a los derechohabientes, en medio de las asambleas informativas de carácter indefinido desarrolladas por el gremio médico.

A través de un comunicado, la institución afirmó que mantiene "un firme compromiso con el bienestar y la estabilidad laboral de todo su personal" y anunció que impulsa "un proceso de contratación de nuevos médicos especialistas en el marco de la emergencia decretada", con el objetivo de fortalecer la atención a los afiliados.

El IHSS destacó que los salarios se pagan "en tiempo y forma", incluyendo el desembolso del décimo cuarto mes de salario realizado el pasado 1 de junio. Asimismo, señaló que respeta las bases salariales establecidas y que "el pago del bienal se hizo efectivo a partir de enero de 2026".