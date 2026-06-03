IHSS defiende cumplimiento de beneficios laborales y pide a médicos retomar atención

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) exhortó al personal médico y asistencial a continuar brindando atención a los derechohabientes, en medio de las asambleas informativas de carácter indefinido desarrolladas por el gremio médico.
A través de un comunicado, la institución afirmó que mantiene "un firme compromiso con el bienestar y la estabilidad laboral de todo su personal" y anunció que impulsa "un proceso de contratación de nuevos médicos especialistas en el marco de la emergencia decretada", con el objetivo de fortalecer la atención a los afiliados.
El IHSS destacó que los salarios se pagan "en tiempo y forma", incluyendo el desembolso del décimo cuarto mes de salario realizado el pasado 1 de junio. Asimismo, señaló que respeta las bases salariales establecidas y que "el pago del bienal se hizo efectivo a partir de enero de 2026".
La institución también informó que concluyó la negociación del ajuste salarial para todos sus empleados y que existe el compromiso de que este sea aplicado durante el presente mes de junio.
En cuanto a beneficios laborales, el Seguro Social indicó que la Junta Directiva aprobó un incremento en las vacaciones profilácticas para el personal, pasando de 18 a 21 días.
Según el comunicado, estas medidas reflejan "el compromiso permanente del IHSS con el respeto de los derechos laborales de su talento humano y con el fortalecimiento de las condiciones que permitan brindar una atención de calidad a la población derechohabiente".
El ente previsional hizo además un llamado al personal médico y asistencial para que continúe desempeñando sus funciones "con el profesionalismo, la vocación de servicio y el compromiso que siempre les ha caracterizado", priorizando la atención de los pacientes.
"Nuestros derechohabientes merecen una atención oportuna, digna, humana y de calidad", subrayó el IHSS, al recordar que los afiliados contribuyen al sostenimiento del sistema mediante el pago de sus cotizaciones y esperan recibir los servicios de salud que requieren.