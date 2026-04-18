Identifican a dos hombres que fueron asesinados en Yoro: lo que se sabe del crimen

De acuerdo con el reporte de las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Abner Antonio Guerrero Vásquez , de 29 años, y Gonzalo Calderón Gazo , de 37.

Yoro, Honduras.- Dos hombres fueron hallados muertos a la orilla de una carretera a la altura de la aldea Pata de Gallina, en el municipio de Santa Rita , en Yoro, durante la madrugada del sábado 18 de abril.

Ambas víctimas eran originarias y residentes del municipio de Morazán, Yoro, sin embargo, se encontraban de paso por el sector de Santa Rita cuando ocurrieron los hechos, según el informe.

Las autoridades fueron alertadas al filo de las 12:50 de la madrugada sobre la presencia de los cuerpos inertes de dos hombres en la orilla de la calle, en cercanías de una gasolinera.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron el hallazgo, por lo que procedieron a acordonar la escena para realizar las indagaciones del doble homicidio.

En la escena encontraron una motocicleta Italika DM250, de color azul con blanco y sin placas, vehículo en el que presuntamente se transportaban las víctimas.

Miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento de ambos cadáveres que fueron trasladados hacia la morgue en San Pedro Sula, donde se hará la respectiva autopsia. De momento se desconoce el móvil del crimen, sin embargo, las autoridades afirman estar investigando.

Por su parte, pobladores de Yoro piden a las autoridades mayor seguridad debido a que se han registrado diversos hechos violentos en los últimos días.