Niño de 10 años muere en el Hospital Escuela después de ser atropellado en aldea de Nacaome

Tegucigalpa, Honduras.- Un niño de 10 años de edad, falleció la madrugada de este domingo -4 de octubre- después de permanecer interno durante varios días en el Hospital Escuela (HE), tras sufrir un atropellamiento en el zona sur de nuestro país. El menor respondía en vida al nombre de Héctor Josué Amaya Córdova, residente en la aldea El Limón, jurisdicción del municipio de Nacaome, en el departamento de Valle. Héctor Josué fue embestido por un vehículo, cuando intentaba cruzar la carretera internacional CA-1, para ir dónde una tía que vive frente a su casa, en la aldea El Limón, a 17 kilómetros de la ciudad de Nacaome, en la carretera hacia la frontera de El Salvador.

Eran las 8:30 de la mañana, del viernes 25 de septiembre del presente año, cuando el niño intentó cruzar la transitada vía internacional, y fue impactado por un carro -que transitaba con dirección a la forntera de El Salvador-, que lo lanzó por el aire, hasta caer nuevamente al pavimento.

Nueve días interno

Los vecinos que presenciaron el incidente, y algunos de los familiares, corrieron para auxiliarlo, mientras que el motorista detuvo su marcha varios metros adelante del impacto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con el relato de sus parientes, Héctor Josué quedó incosciente, y en primera instancia fue trasladado al Hospital de Nacaome, luego al Hospital de Área de San Lorenzo y horas más tarde fue traído al Hospital Escuela, debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras nueve días recibiendo atención médica, a las 12:30 de la mañana de este domingo, el niño de 10 años falleció en la Sala de Cuidados Intensivos del Hospital Materno Infantil, en el ala pediátrica del Hospital Escuela. Sus familiares contaron a EL HERALDO que la persona que lo atropelló, aunque no se dio a la fuga, no fue siquiera requerido para investigación del accidente. Estos contaron que se trata de un maestro, quien en la actualidad se desempeña en la Dirección Departamental de Valle, con sede en Nacaome. Los familiares exigieron que se investigue el caso y que si hay responsabilidad del docente, que se juzgue de acuerdo a la ley.