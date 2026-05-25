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Menor muere atropellado en Las Mesas, Francisco Morazán

El niño de 10 años iba a su escuela cuando fue impactado por un motociclista que iba por la zona; se desconoce si el conductor está detenido

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 08:59
Menor muere atropellado en Las Mesas, Francisco Morazán

El menor fue trasladado a un centro asistencial capitalino, pero ya no tenía signos vitales.

 Foto: Captura de video

Francisco Morazán, Honduras.- Un menor de 10 años de edad falleció la mañana de este lunes 25 de mayo tras ser atropellado en el sector de Las Mesas, en Francisco Morazán.

El niño fue identificado únicamente como Carlos Alberto, quien se dirigía a su escuela para iniciar su jornada.

Informes preliminares detallan que el menor fue impactado por un motociclista que se conducía a alta velocidad por la zona.

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No se tienen mayores detalles de lo ocurrido, pero se conoció que el menor fue trasladado de emergencia hasta el Materno Infantil.

Lamentablemente, el menor fue declarado muerto a su llegada al centro asistencial.

Las autoridades policiales llegaron hasta el lugar, pero se desconoce si detuvieron al motociclista que causó la muerte del menor.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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