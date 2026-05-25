Menor muere atropellado en Las Mesas, Francisco Morazán

Francisco Morazán, Honduras.- Un menor de 10 años de edad falleció la mañana de este lunes 25 de mayo tras ser atropellado en el sector de Las Mesas, en Francisco Morazán.

El niño fue identificado únicamente como Carlos Alberto, quien se dirigía a su escuela para iniciar su jornada.

Informes preliminares detallan que el menor fue impactado por un motociclista que se conducía a alta velocidad por la zona.