Menor muere atropellado en Las Mesas, Francisco Morazán

Francisco Morazán, Honduras.- Un menor de 10 años de edad falleció la mañana de este lunes 25 de mayo tras ser atropellado en el sector de Las Mesas, en Francisco Morazán.
El niño fue identificado únicamente como Carlos Alberto, quien se dirigía a su escuela para iniciar su jornada.
Informes preliminares detallan que el menor fue impactado por un motociclista que se conducía a alta velocidad por la zona.
No se tienen mayores detalles de lo ocurrido, pero se conoció que el menor fue trasladado de emergencia hasta el Materno Infantil.
Lamentablemente, el menor fue declarado muerto a su llegada al centro asistencial.
Las autoridades policiales llegaron hasta el lugar, pero se desconoce si detuvieron al motociclista que causó la muerte del menor.