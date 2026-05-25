Adulto mayor muere atropellado en el bulevar del norte de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un adulto mayor perdió la vida la mañana de este lunes 25 de mayo tras ser atropellado en el bulevar del norte, a la altura del cruce de Viveros, en San Pedro Sula.

El accidente ocurrió en uno de los puntos con mayor circulación vehicular de la ciudad, donde diariamente cruzan decenas de peatones entre el constante tránsito de automóviles, autobuses y vehículos de carga.

De manera preliminar, se informó que la víctima fue embestida mientras intentaba cruzar la vía en el carril que conduce hacia Choloma. El cuerpo quedó tendido sobre la trocha vehicular, mientras a pocos metros se observaba el bastón que utilizaba el fallecido.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del adulto mayor ni detalles sobre el vehículo involucrado en el hecho. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para acordonar la escena y coordinar el tráfico, el cual resultó afectado durante varias horas.

Equipos de Medicina Forense también se desplazaron a la zona para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente.

El cruce de Viveros ha sido escenario de múltiples atropellamientos en los últimos años, debido al alto flujo vehicular y la constante movilidad de peatones que deben atravesar la carretera.

Ante esta situación, ciudadanos y conductores han reiterado el llamado a las autoridades para la construcción de un puente peatonal que garantice un cruce más seguro y ayude a prevenir nuevas tragedias en el sector.