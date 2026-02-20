Niña de 18 meses murió atropellada por carro repartidor de agua en Marcovia

Choluteca, Honduras.- Un hecho lamentable se registró la mañana de este viernes -20 de febrero- en el municipio de Marcovia, en Choluteca, donde una menor perdió la vida tras ser atropellada por un camión.

La pequeña, de tan solo 18 meses de edad, fue identificada únicamente como Abril.

El hecho ocurrió en la comunidad Las Piletas, cuando la madre de la menor, según vecinos, salió unos minutos a pagar un servicio y la niña salió de la vivienda sin ser vista.