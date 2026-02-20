Niña de 18 meses murió atropellada por carro repartidor de agua en Marcovia

Choluteca, Honduras.- Un hecho lamentable se registró la mañana de este viernes -20 de febrero- en el municipio de Marcovia, en Choluteca, donde una menor perdió la vida tras ser atropellada por un camión.
La pequeña, de tan solo 18 meses de edad, fue identificada únicamente como Abril.
El hecho ocurrió en la comunidad Las Piletas, cuando la madre de la menor, según vecinos, salió unos minutos a pagar un servicio y la niña salió de la vivienda sin ser vista.
Tras salir de la casa, la pequeña, sin percatarse del camión repartidor de agua, fue atropellada. Versiones indican que el conductor intentó fugarse, pero fue capturado por las autoridades gracias a la rápida acción de los vecinos.
El hombre ya se encuentra detenido y el caso está en proceso legal para determinar la culpabilidad de los hechos.
La comunidad se encuentra consternada y ha solicitado apoyo para cubrir los gastos fúnebres, ya que la madre de la pequeña no cuenta con recursos suficientes.