  1. Inicio
  2. · Sucesos

Con dos motocicletas robadas en Nicaragua detienen a dos jovencitos en Trojes, El Paraíso

Al momento de que les pidieron los documentos de las motos, los policías se dieron cuenta que los dos vehículos eran robados

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 18:07
Con dos motocicletas robadas en Nicaragua detienen a dos jovencitos en Trojes, El Paraíso

Los dos muchachos fueron detenidos con dos motocicletas que tenían reporte de robo en Nicaragua.

 Foto: Cortesía

El Paraíso, Honduras.- En poder de dos motocicletas robadas en el hermano país de Nicaragua, dos jovencitos fueron capturados en un retén policial, en la zona oriental de nuestro país.

El arresto de los dos cipotes se materializó en el retén fijo destacado en la aldea Cifuentes, jurisdicción del fronterizo municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso.

Eran aproximadamente las 6:00 de la tarde, del lunes, cuando los agentes policiales que estaban en el operativo les hicieron señal de parada a los dos muchachos que se transportaban cada uno en una motocicleta.

Recuperan cinco motocicletas y un carro en Tegucigalpa; todos reportados como robados

Los elementos del orden les pidieron que entregaran los documentos de propiedad de las dos motos. Al momento de hacer la revisión de los documentos, estos constataron que ambos vehículos de dos ruedas habían sido hurtadas en el municipio de El Porvenir, en el departamento de Jalapa, Nicaragua.

Los detenidos

Uno de los arrestados fue identificado Jeferson Jafeth Ramos Gonzales, de 19 años de edad, originario de Sabanagrande, en Francisco Morazan, residente en Cifuentes, Trojes. Además, un menor de 17 años, oriundo y con domicilio en Cifuentes.

Según las investigaciones preliminares de la DPI, los dos capturados estarían vinculados con la banda delictiva conocida como “Los López”, dedicada al hurto y robo de motocicletas en Trojes y en zonas aledañas a ese término municipal.

Las motocicletas decomisadas son: una marca Suzuki, modelo Gixxer, color negro, año 2026, con placa NS 54904, y otra marca Bajaj, modelo Pulsar NS, también de color, con registro o placa, NS 23884; adquiridas por sus dueños originales, en Nicaragua.

Caen "Carín" y "El Pollo" por supuesto robo de motocicletas en la capital

El detenido mayor de edad será acusados por los delitos de hurto de vehículo y encubrimiento, y en el caso del menor por las infracciones penales de hurto de vehículo y encubrimiento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias