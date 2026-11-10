Con dos motocicletas robadas en Nicaragua detienen a dos jovencitos en Trojes, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- En poder de dos motocicletas robadas en el hermano país de Nicaragua, dos jovencitos fueron capturados en un retén policial, en la zona oriental de nuestro país.

El arresto de los dos cipotes se materializó en el retén fijo destacado en la aldea Cifuentes, jurisdicción del fronterizo municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso.

Eran aproximadamente las 6:00 de la tarde, del lunes, cuando los agentes policiales que estaban en el operativo les hicieron señal de parada a los dos muchachos que se transportaban cada uno en una motocicleta.