Con dos motocicletas robadas en Nicaragua detienen a dos jovencitos en Trojes, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- En poder de dos motocicletas robadas en el hermano país de Nicaragua, dos jovencitos fueron capturados en un retén policial, en la zona oriental de nuestro país.
El arresto de los dos cipotes se materializó en el retén fijo destacado en la aldea Cifuentes, jurisdicción del fronterizo municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso.
Eran aproximadamente las 6:00 de la tarde, del lunes, cuando los agentes policiales que estaban en el operativo les hicieron señal de parada a los dos muchachos que se transportaban cada uno en una motocicleta.
Los elementos del orden les pidieron que entregaran los documentos de propiedad de las dos motos. Al momento de hacer la revisión de los documentos, estos constataron que ambos vehículos de dos ruedas habían sido hurtadas en el municipio de El Porvenir, en el departamento de Jalapa, Nicaragua.
Los detenidos
Uno de los arrestados fue identificado Jeferson Jafeth Ramos Gonzales, de 19 años de edad, originario de Sabanagrande, en Francisco Morazan, residente en Cifuentes, Trojes. Además, un menor de 17 años, oriundo y con domicilio en Cifuentes.
Según las investigaciones preliminares de la DPI, los dos capturados estarían vinculados con la banda delictiva conocida como “Los López”, dedicada al hurto y robo de motocicletas en Trojes y en zonas aledañas a ese término municipal.
Las motocicletas decomisadas son: una marca Suzuki, modelo Gixxer, color negro, año 2026, con placa NS 54904, y otra marca Bajaj, modelo Pulsar NS, también de color, con registro o placa, NS 23884; adquiridas por sus dueños originales, en Nicaragua.
El detenido mayor de edad será acusados por los delitos de hurto de vehículo y encubrimiento, y en el caso del menor por las infracciones penales de hurto de vehículo y encubrimiento.