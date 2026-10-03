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Recuperan cinco motocicletas y un carro en Tegucigalpa; todos reportados como robados

Las cinco motos y el carro fueron ubicados en la colonia Estados Unidos, un sitio reconocido por ser refugio de ladrones de motos

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 13:13
Recuperan cinco motocicletas y un carro en Tegucigalpa; todos reportados como robados

Las cinco motocicletas y el carro fueron llevados a la sede de la DPI, en la colonia Kennedy, para que sus dueños originales puedan hacer el trámite legal para retirarlos.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- En un operativo realizado en la colonia Estados Unidos, al este de la ciudad capital, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) recuperó cinco motocicletas y un vehículo de cuatro ruedas, que habían sido robados días atrás.

Las unidades, todas con reporte de robo, fueron localizadas mediante labores de investigación y búsqueda por parte de agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Propiedad, de la DPI.

Características

Los vehículos recuperados son de las siguientes características: motocicleta marca Yamaha, color negro; motocicleta marca Génesis, color gris; motocicleta marca KTM, color blanco; motocicleta marca Suzuki, color naranja; motocicleta marca Pulsar, modelo 200, rojo multicolor; y un vehículo marca Honda, modelo Fit, color blanco.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, estos automotores estarían relacionados con varios hechos de robo registrados en diferentes sectores de la capital.

Asimismo, se investiga a personas dedicadas al despojo de estas motocicletas en la colonia Estados Unidos, quienes interceptan a sus víctimas durante horas de la noche, haciendo uso de armas de fuego, violencia e intimidación.

Las motocicletas y el carro recuperado fueron llevados a la sede de la DPI, en la colonia Kennedy, para seguir con el procedimiento legal correspondiente, mientras los investigadores mantienen las diligencias orientadas a identificar y ubicar a los responsables.

Los dueños originales de estos vehículos recuperados deberán acercarse a las oficinas de la DPI, para iniciar los trámites pertinentes para poder recuperarlos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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