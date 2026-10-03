Recuperan cinco motocicletas y un carro en Tegucigalpa; todos reportados como robados

Las unidades, todas con reporte de robo, fueron localizadas mediante labores de investigación y búsqueda por parte de agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Propiedad, de la DPI.

Tegucigalpa, Honduras.- En un operativo realizado en la colonia Estados Unidos , al este de la ciudad capital, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) recuperó cinco motocicletas y un vehículo de cuatro ruedas, que habían sido robados días atrás.

Los vehículos recuperados son de las siguientes características: motocicleta marca Yamaha, color negro; motocicleta marca Génesis, color gris; motocicleta marca KTM, color blanco; motocicleta marca Suzuki, color naranja; motocicleta marca Pulsar, modelo 200, rojo multicolor; y un vehículo marca Honda, modelo Fit, color blanco.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, estos automotores estarían relacionados con varios hechos de robo registrados en diferentes sectores de la capital.

Asimismo, se investiga a personas dedicadas al despojo de estas motocicletas en la colonia Estados Unidos, quienes interceptan a sus víctimas durante horas de la noche, haciendo uso de armas de fuego, violencia e intimidación.

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Las motocicletas y el carro recuperado fueron llevados a la sede de la DPI, en la colonia Kennedy, para seguir con el procedimiento legal correspondiente, mientras los investigadores mantienen las diligencias orientadas a identificar y ubicar a los responsables.

Los dueños originales de estos vehículos recuperados deberán acercarse a las oficinas de la DPI, para iniciar los trámites pertinentes para poder recuperarlos.