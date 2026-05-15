Siete motocicletas y tres carros con reporte de robo en 2026 fueron recuperados en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de siete motocicletas y tres carros que tenían reporte de robo —nueve de estos hurtados en la capital de la República— fueron recuperados por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Los diez automotores con reporte de robo en 2026 fueron recuperados mediante operativos ejecutados en diversos sectores de la capital, por agentes de Departamento de Delitos Contra la Propiedades, de la DPI, especialmente en zonas de alto conflicto, dónde las maras y pandillas ejercen cierto control.

Son siete motocicletas de distintas marcas y modelos; además, un carro tipo pick-up, marca Nissan Frontier, color café; este fue robado en la ciudad de Siguatepeque, pero fue recuperado en la aldea Mateo, en la periferia del Distrito Central.