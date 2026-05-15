Siete motocicletas y tres carros con reporte de robo en 2026 fueron recuperados en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de siete motocicletas y tres carros que tenían reporte de robo —nueve de estos hurtados en la capital de la República— fueron recuperados por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Los diez automotores con reporte de robo en 2026 fueron recuperados mediante operativos ejecutados en diversos sectores de la capital, por agentes de Departamento de Delitos Contra la Propiedades, de la DPI, especialmente en zonas de alto conflicto, dónde las maras y pandillas ejercen cierto control.
Son siete motocicletas de distintas marcas y modelos; además, un carro tipo pick-up, marca Nissan Frontier, color café; este fue robado en la ciudad de Siguatepeque, pero fue recuperado en la aldea Mateo, en la periferia del Distrito Central.
Además, un carro marca Toyota Matrix, color gris, reportado como robado fue localizado por los agentes de investigación en estado de abandono; los delincuentes lo habían chocado tras robárselo a su dueño original.
Y un tercer carro encontrado en la colonia La Travesía, también chocado, aparentemente de forma intencional por los ladrones, quienes lo lanzaron a un abismo con la finalidad de dificultar su localización y obstaculizar las diligencias investigativas de los policías.
Trabajo científico
En los diez automotores se efectúo el levantamiento de huellas dactilares, la identificación y verificación de los números de motor y chasis de los vehículos para fortalecer la cadena de custodia y la individualización de los presuntos responsables.
La DPI seguirá todos los procedimientos legales establecidos para garantizar la devolución formal y segura de los vehículos a sus legítimos propietarios, resguardando sus derechos conforme a la normativa vigente.
Los diez vehículos se encuentran en el plantel de las instalaciones principales de la DPI, en la colonia Kennedy, en la capital, para que los afectados puedan abocarse a esas oficinas.