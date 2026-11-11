León XIV se despide de Argentina: "Me he sentido como en casa"

Luján, Argentina.-"Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa", así se despidió este miércoles León XIV de Argentina tras celebrar una misa ante dos millones de fieles en el santuario de Nuestra Señora de Luján.
"Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible", dijo el papa estadounidense y peruano antes de viajar a Perú para la última etapa de su gira por Latinoamérica.
Exclamó ante la multitud que llegó al santuario de la patrona del país: "¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!", después de haber pasado tres días en el país y visitar Córdoba además de la capital.
"La imagen de la Virgen de Luján que hoy nos acompaña llegó a estas tierras en una carreta y ya no quiso continuar su camino, se quedó para siempre con ustedes. El Sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón", añadió.
Y continuó: "Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera. Que los pueblos del norte con sus cerros y valles, del sur con sus imponentes glaciares, del este con sus ríos y selvas, y del oeste con sus cordilleras majestuosas, den gloria al Señor por tantos dones recibidos y, en su nombre, vayan y anuncien el Evangelio con alegría y gratitud".
Más de 2 millones de fieles acudieron a Luján para última misa
Más de dos millones de fieles acudieron este miércoles al santuario de Nuestra Señora de Luján para asistir a la misa que celebró el papa León XIV antes de continuar su gira sudamericana en Perú, informó el Vaticano citando a las autoridades locales.
Según estos datos, tanto frente a la basílica como en las calles aledañas se concentraron más de dos millones de personas para seguir la misa.
Desde el martes, los alrededores de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, comenzaron a llenarse de peregrinos llegados de distintos puntos del país, a los que se sumaron desde primeras horas del día las autoridades políticas que también asistieron a la ceremonia que comenzó a las 10.00 hora local (13.00 GMT).
Se trata de otra ceremonia masiva como todas las que han caracterizado esta gira, como la misa que celebró en el barrio de Palermo ante el Monumento de los Españoles, en la que se congregaron dos millones y medio de personas, en el evento más multitudinario de su pontificado.
Mientras que fueron un millón los que asistieron, también frente al Monumento de los Españoles, para la vigilia con los jóvenes de la noche del martes y unos 650.000 en la misa en Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires, con lo que se cumplieron los más de 6 millones, incluyendo los recorridos en papamóvil, que había pronosticado la Conferencia Episcopal del país.
Para la misa de Luján llegaron a la ciudad; se encuentran el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), ambos dirigentes peronistas.
Antes de la visita a Luján, el papa hizo una parada en la cárcel de Devoto y, tras la misa, se trasladará al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde tendrá lugar una despedida antes de partir hacia Perú, donde permanecerá hasta el próximo lunes.