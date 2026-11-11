Nasralla no comparte decisión de Iroshka Elvir de apoyar la condecoración a Yani Rosenthal

Tegucigalpa, Honduras.-El excandidato presidencial Salvador Nasralla afirmó que, aunque respeta la independencia de criterio y las decisiones de su esposa, la diputada Iroshka Elvir, no está de acuerdo con algunas de sus actuaciones, luego de que ella apoyara la condecoración al dirigente liberal Yani Rosenthal. A través de un video difundido en sus redes sociales, Nasralla se refirió a su trayectoria política, sus principios y también defendió la autonomía de su esposa en el ejercicio de sus responsabilidades como diputada del Congreso Nacional.

"Respeto y valoro la labor de mi esposa como diputada del Congreso Nacional, así como su independencia de criterio, decisiones y el ejercicio autónomo de sus responsabilidades, aunque no comparto algunas de sus decisiones", expresó el dirigente liberal. Las declaraciones surgen después de que Iroshka Elvir solicitara hace una semana en el Congreso Nacional la dispensa de debate de la petición del diputado Ricardo Elencoff, para otorgar la condecoración Gran Cruz con Placa de Oro al abogado y dirigente del Partido Liberal, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo. "Es una persona que representa liberalismo, una persona que abrió las puertas del Partido Liberal para que Salvador Nasralla pudiera participar en el Partido Liberal de Honduras y después de esto sacar la mayor cantidad de votos en la historia del partido", manifestó Elvir al explicar su solicitud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Por esa razón estoy pidiendo la dispensa del debate para que se condecore por su labor política, por su arduo trabajo dentro del liberalismo, al abogado Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo", finalizó.

La solicitud fue aprobada durante el Congreso Móvil de este martes 10 de noviembre en San Pedro Sula, Cortés; se entregó la condecoración. La diputada justificó la propuesta por la trayectoria política de Rosenthal y el respaldo que brindó a Nasralla para incorporarse al Partido Liberal. La propuesta generó polémica debido a los antecedentes judiciales de Rosenthal en Estados Unidos, donde estuvo privado de libertad tras declararse culpable de participar en transacciones relacionadas con fondos provenientes del narcotráfico. Nasralla también recordó que durante más de 70 años ha conducido su vida con honestidad y rectitud, y aseguró que sus convicciones no han cambiado pese a las presiones y amenazas que, según dijo, ha enfrentado durante su trayectoria.