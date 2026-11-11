Bike Mart impulsa la Vuelta El Heraldo con sorteo de bicicletas y apoyo social

Tegucigalpa.- Diversificar la práctica del ciclismo en Honduras es una de las misiones puntuales de la empresa Bike Mart, un aliado clave para el montaje anual de la competencia de pedales más importante del país: la Vuelta El Heraldo, que este domingo 15 de noviembre reunirá a la comunidad deportiva de la región en la pista del anillo periférico de esta capital. Gennie Flores, gerente de Bike Mart, se sienta a meditar unos minutos, mientras pasan las horas para que se escuche el pistoletazo inicial, sobre la sinergia que se ha logrado construir con los organizadores de la Vuelta Cicl[istica para explotar el festival de pedaladas rumbo a la gloria definitiva... ¿Qué significa para la tienda seguir acompañando a la Vuelta Ciclística como patrocinadores después de varias ediciones?

Como ciclistas y empresarios siempre es un gusto poder aportar al deporte nacional y, agregado a esto, a la causa benéfica que implica.

¿Cómo ha evolucionado su participación en la competencia a lo largo de los años y qué experiencias les ha dejado este vínculo con el ciclismo hondureño?

Hemos creado una excelente relación en conjunto con la organización del evento y todo con el mismo fin, que es incentivar a la población a que practiquen el ciclismo y que participen cada año para que aporten un granito de arena a la fundación seleccionada (este año, Fundación Anawin). ¿Qué los motiva a continuar apostando por una actividad que reúne a miles de ciclistas, aficionados y familias?

Seguir viendo en cada evento caras nuevas y tener siempre la presencia de ciclistas que no han fallado a ninguna de las ediciones anteriores, ver niños que vienen desde la Vuelta Infantil y dan el salto a la vuelta grande. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ¿Qué representa para la tienda tener la oportunidad de acercarse a los ciclistas y compartir con ellos su pasión por este deporte?

Es un gusto poder darles a ellos un poco de lo que ellos se merecen por realizar ese gran reto.

¿Qué tipo de bicicletas sortearán durante el evento y qué deben hacer los participantes para tener la oportunidad de ganarlas?

Como todas las ediciones anteriores, se sorteará bicicletas para varios tipos de terrenos, para que sean aprovechadas de la mejor manera; el único requisito es inscribirse y estar al final de la premiación.

¿Qué significa para ustedes regalar bicicletas en una actividad como esta y cómo esperan que esta iniciativa motive a más personas a practicar el ciclismo?

Cada bicicleta tiene su propósito, que es incentivar a los ciclistas a seguir en el deporte. Esa es la idea principal de seguir rifando bicicletas. Desde su experiencia en el mercado, ¿cómo ha evolucionado el interés de los hondureños por el ciclismo y la compra de bicicletas en los últimos años?

Los hondureños nos dimos cuenta que la salud es muy importante, en tiempos del Covid las personas más activas tuvieron menos problemas en recuperarse de esa enfermedad y fue el ciclismo una de las válvulas de escape en esos días de encierro. Así que la mayor motivación siempre será la salud. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que les daría a los participantes para elegir una bicicleta adecuada, según su edad, experiencia y objetivos deportivos?

Elegir la mejor opción siempre será escoger una bicicleta de su talla; las bicicletas, tal como los zapatos, se deben comprar por la talla de cada persona.