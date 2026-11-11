Iván Velásquez llega este miércoles como testigo a audiencia en caso Koriun

Tegucigalpa, Honduras.-El exgerente de Koriun Inversiones, Iván Abad Velásquez Castro, comparece este miércoles 11 de noviembre ante los Juzgados de Letras Penal con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción para una audiencia de prueba anticipada, en la que se espera que revele quiénes más habrían participado en la millonaria estafa piramidal. La audiencia está programada para las 9:00 de la mañana. Velásquez llegó a las 7:00 de la mañana a las instalaciones judiciales como testigo protegido, donde rendirá su testimonio sobre las personas que presuntamente formaban parte de la estructura de Koriun.

Durante su declaración, según se conoció, el exgerente brindaría detalles sobre la supuesta participación de funcionarios del gobierno anterior, políticos del Partido Libertad y Refundación (Libre) y empresarios en las operaciones de la empresa, que captó dinero de miles de hondureños bajo promesas de elevados rendimientos económicos. De igual manera, se ha informado que estos políticos habrían usado parte de ese dinero para sus campañas políticas de 2025.

La declaración de Velásquez podría aportar nuevos elementos a las investigaciones sobre la estructura de la empresa y la posible participación de otras personas en el esquema.

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Iván Velásquez y el proceso judicial

El 23 de abril de 2025, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intervinieron las instalaciones de Koriun en Choloma y San Pedro Sula, como parte de las investigaciones por la captación irregular de dinero.

Iván Velásquez fue acusado por los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de uso prohibido y permitido, además de desobediencia. En el proceso también figuran su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, y otros administradores vinculados con las operaciones de la empresa.

¿Cómo operaba Koriun Inversiones?

Koriun Inversiones comenzó a operar en Honduras en 2018, inicialmente desde una vivienda en San Pedro Sula, Cortés. Con el paso de los años extendió sus actividades a siete departamentos del país y llegó a captar a más de 35,000 inversionistas. De acuerdo con las investigaciones, la empresa ofrecía a sus clientes una rentabilidad semanal del 5%, equivalente al 20% mensual, y prometía que recuperarían el dinero invertido en un período de cinco meses.