Caso Koriun: Zambrano exige investigar a exfuncionarios que facilitaron sus operaciones

Cortés, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, pidió este lunes 9 de noviembre que las investigaciones por el caso Koriun Inversiones también alcancen a los exfuncionarios que habrían permitido el funcionamiento de la empresa, señalada por una presunta estafa que afectó a miles de familias hondureñas.

Durante su intervención ante los medios de comunicación en la celebración del Congreso Móvil en San Pedro Sula, Zambrano sostuvo que las indagaciones no deben limitarse a las personas que participaron directamente en las operaciones de la empresa, sino que deben identificar a quienes habrían facilitado sus actividades desde instituciones públicas.

“Tienen que llegar a los responsables, a los que coordinaron, autorizaron y permitieron que estafaran a miles de familias hondureñas”, manifestó el congresista.