Caso Koriun: Zambrano exige investigar a exfuncionarios que facilitaron sus operaciones

Cortés, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, pidió este lunes 9 de noviembre que las investigaciones por el caso Koriun Inversiones también alcancen a los exfuncionarios que habrían permitido el funcionamiento de la empresa, señalada por una presunta estafa que afectó a miles de familias hondureñas.
Durante su intervención ante los medios de comunicación en la celebración del Congreso Móvil en San Pedro Sula, Zambrano sostuvo que las indagaciones no deben limitarse a las personas que participaron directamente en las operaciones de la empresa, sino que deben identificar a quienes habrían facilitado sus actividades desde instituciones públicas.
“Tienen que llegar a los responsables, a los que coordinaron, autorizaron y permitieron que estafaran a miles de familias hondureñas”, manifestó el congresista.
Asimismo, insistió en que las autoridades competentes deben esclarecer cómo fue posible que Koriun Inversiones operara sin los controles correspondientes y determinar si existieron funcionarios que, por acción u omisión, contribuyeron a que la estructura continuara funcionando.
Por otra parte, Zambrano enfatizó que el caso no debe quedar en la impunidad y que las instituciones encargadas de las investigaciones deben actuar para garantizar justicia a los perjudicados.
Crisis nacional
Koriun Inversiones comenzó a operar en Honduras en 2018, desde una vivienda de San Pedro Sula, Cortés, y posteriormente extendió sus actividades a siete departamentos, donde logró captar a más de 35,000 inversionistas mediante la promesa de atractivos rendimientos económicos por sus aportaciones.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la compañía ofrecía una rentabilidad semanal del 5%, equivalente al 20% mensual, sin contar con autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para captar recursos del público, reportando ingresos por más de 86.9 millones de lempiras en 2024.
El expediente ha derivado en procesos judiciales contra varias personas vinculadas con las operaciones de la empresa, mientras las autoridades continúan las diligencias para identificar a otros posibles involucrados.
Con su pronunciamiento, Zambrano se sumó a las exigencias para que las investigaciones no se concentren únicamente en los responsables directos de la estructura, sino que también permitan esclarecer si hubo participación de funcionarios públicos en el caso.