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Propondrán en el CN que reos hagan pupitres y uniformes para retribuir daño a la sociedad

La propuesta fue adelantada por Tomás Zambrano, presidente del Congreso, quien dijo que estos reos deben retribuirle algo al país

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 18:03
Propondrán en el CN que reos hagan pupitres y uniformes para retribuir daño a la sociedad

Los reos en las cárceles tendrán que hacer varios trabajos a favor de la sociedad.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), anunció que vendrán más cambios en el sistema penitenciario del país y uno de ellos va orientado a la reinserción social de los reos.

El titular del Poder Legislativo aseveró que los presos de mínima y mediana seguridad deben retribuir el daño que han causado a la sociedad, por lo que buscarán que hagan ciertos trabajos en las cárceles.

Zambrano adelantó que introducirá un proyecto para que los privados de libertad que no están bajo el régimen de máxima seguridad, paguen con trabajo por la manutención que se les da.

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"La posible reforma se está trabajando para los privados de libertad de mínima y mediana seguridad ya que ellos tienen que trabajar en la reinserción social y tienen que pagar también por los daños a la sociedad y la manutención que se les da", inició diciendo.

Con relación a qué trabajos harán, afirmó: "Tienen que hacer un trabajo en favor de la población y hemos hablado de establecer esa labor social en beneficio de la educación. La primera es que elaboren pupitres y puedan hacerse en varias mecanismos".

Tomás Zambrano recordó que "hay madera incautada que a veces se arruina y se puede utilizar para pupitres; desde el gobierno podemos dar aportes para lo que va a ser el equipo que se necesite".

Otra labor que podrían hacer es la elaboración de uniformes para los menores en escuelas y colegios, puntualizó el presidente del Congreso.

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"El otro tema es la elaboración de uniformes para los niños de los centros educativos públicos porque el privado de libertad tiene que pagar y retribuir el daño que le causa a la sociedad y el gasto que le causa al pueblo hondureño".

El parlamentario aseveró que estarán revisando de manera periódica si las reformas penales aprobadas están dando resultados.

Zambrano reafirmó la necesidad de que Honduras construya una nueva cárcel para albergar a los reos más peligrosos, proyecto que iniciaría en enero del 2027.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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