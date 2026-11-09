Propondrán en el CN que reos hagan pupitres y uniformes para retribuir daño a la sociedad

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), anunció que vendrán más cambios en el sistema penitenciario del país y uno de ellos va orientado a la reinserción social de los reos. El titular del Poder Legislativo aseveró que los presos de mínima y mediana seguridad deben retribuir el daño que han causado a la sociedad, por lo que buscarán que hagan ciertos trabajos en las cárceles. Zambrano adelantó que introducirá un proyecto para que los privados de libertad que no están bajo el régimen de máxima seguridad, paguen con trabajo por la manutención que se les da.

"La posible reforma se está trabajando para los privados de libertad de mínima y mediana seguridad ya que ellos tienen que trabajar en la reinserción social y tienen que pagar también por los daños a la sociedad y la manutención que se les da", inició diciendo. Con relación a qué trabajos harán, afirmó: "Tienen que hacer un trabajo en favor de la población y hemos hablado de establecer esa labor social en beneficio de la educación. La primera es que elaboren pupitres y puedan hacerse en varias mecanismos". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tomás Zambrano recordó que "hay madera incautada que a veces se arruina y se puede utilizar para pupitres; desde el gobierno podemos dar aportes para lo que va a ser el equipo que se necesite".

Otra labor que podrían hacer es la elaboración de uniformes para los menores en escuelas y colegios, puntualizó el presidente del Congreso.