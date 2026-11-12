Rosalía inaugura los Latin Grammy 2026 entre nubes y bailarines

La cantante española interpretó “La rumba del perdón”, “La perla” y “Dios es un stalker” antes de que se entregara el primer premio de la noche. “Bienvenidos a los Latin Grammy”, dijo al público. “Esta noche es para disfrutar”.

Nevada, Estados Unidos.- Rosalía abrió este jueves la 27.ª entrega de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas con un popurrí de tres canciones de “Lux”, su cuarto álbum, en una puesta en escena que imitaba un cielo de nubes y que incluyó bailarines con halos a modo de ángeles.

Minutos después de la actuación, Pablo Alborán y Howie D, de Backstreet Boys, entregaron el galardón a Mejor álbum de pop/rock, que fue para Juanes por “Juanesteban”.



La ceremonia es conducida por la actriz, productora y cantante Roselyn Sánchez y se transmitió por Univision, UniMás, Galavisión y ViX.

Rosalía llegó a la gala con siete nominaciones, todas vinculadas a “Lux”. Compite por álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor canción pop, entre otras categorías.



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Comparte el segundo puesto de la lista con Karol G, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso, mientras que el productor y compositor Edgar Barrera encabeza el recuento con diez.



“La perla”, que grabó junto a Yahritza y Su Esencia, aspira a los premios de grabación y canción del año.

Antes de subir al escenario principal, la artista ya había sumado tres gramófonos en la ceremonia Premiere, donde se entrega la mayor parte de los premios. En esa jornada previa, Drexler, CA7RIEL & Paco Amoroso y Milo J también se llevaron tres cada uno, según Billboard.

La actuación marcó su regreso a la gala después de tres años. En 2023, cuando la ceremonia se celebró en España, interpretó “Se nos rompió el amor”, de Rocío Jurado.



Su último tema propio sobre este escenario había sido “Despechá”, en 2022, año en que “Motomami” le dio el premio a álbum del año y la convirtió en la primera mujer en ganarlo dos veces. Llegó a Las Vegas con 11 Latin Grammy en su haber y, si “Lux” se impone en esa categoría, habrá ganado el galardón mayor con tres de sus discos.

La noche, en la que Daddy Yankee recibe el reconocimiento a Persona del Año, aún tenía por delante las actuaciones de Karol G, Anitta, Feid, Carín León y Mon Laferte, entre otros.