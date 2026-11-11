Pastelitos de pollo: Aprende a prepararlos en casa fácilmente

Tegucigalpa, Honduras.- La receta de pastelitos de pollo es una opción tradicional para compartir en familia. Su preparación es sencilla y permiten disfrutar de un relleno de pollo acompañado de ingredientes que aportan sabor y textura. Se pueden servir con encurtido de repollo, ensalada o alguna salsa de tu preferencia.
En Honduras existe una gran variedad de pastelitos con diferentes rellenos, entre ellos papa, arroz con carne molida, carne de res, cerdo y pollo. También es común encontrarlos en puestos de comida, donde forman parte de las opciones gastronómicas que disfrutan muchas personas por su sabor y precio accesible.
Si quieres preparar esta receta en casa, es importante prestar atención a la consistencia de la masa y a la temperatura del aceite. También puedes incorporar verduras cortadas en cubitos al relleno de pollo para darle un toque adicional de sabor.
Para comprobar que el aceite está listo para freír, agrega una pequeña porción de masa. Si comienza a burbujear, significa que ha alcanzado una temperatura adecuada para continuar con la preparación.
¿Con qué acompañar los pastelitos de pollo?
El encurtido de repollo es uno de los acompañamientos habituales de los pastelitos hondureños. Su sabor complementa el relleno y aporta frescura al platillo.
También puedes prepararlos con otros ingredientes, como frijoles, pollo, pescado, carne picada, queso o quesillo, según tus preferencias.
En Honduras, otra opción es servirlos con chismol, salsa roja o salsa rosada, acompañados de queso rallado.
Si deseas preparar una salsa roja casera, hierve medio chile dulce, cebolla y tomate. Después, licúa los ingredientes con las especias de tu preferencia y cocina la mezcla hasta obtener la consistencia deseada.
Ingredientes
1 libra de harina para pastelitos costeños
2 tazas de pollo desmechado.
3 cucharadas de mantequilla amarilla.
1 taza de zanahoria rallada.
½ taza de sofrito.
½ taza de mantequilla crema.
2 cucharadas de culantro picado.
2 tazas de quesillo rallado.
Preparación
1. En una olla pequeña, cocina la zanahoria con la mantequilla amarilla a fuego bajo hasta que esté blanda.
2. Incorpora el pollo desmechado, el sofrito y la mantequilla crema. Revuelve hasta integrar bien los ingredientes. Finalmente, agrega el culantro picado, retira la preparación del fuego y déjala enfriar.
3. Forma los discos de masa para las empanadas y coloca en el centro dos cucharadas del relleno de pollo y dos cucharadas de quesillo rallado.
4. Dobla cada disco para formar el pastelito y sella los bordes presionándolos con los dedos o con un tenedor.
5. Fríe los pastelitos en abundante aceite caliente hasta que estén dorados.
6. Retíralos del aceite y sírvelos acompañados de salsa, queso rallado y encurtido de repollo.
7. Disfruta estos pastelitos de pollo, una preparación que puedes compartir en familia y acompañar con los ingredientes que más te gusten.