Pastelitos de pollo: Aprende a prepararlos en casa fácilmente

Tegucigalpa, Honduras.- La receta de pastelitos de pollo es una opción tradicional para compartir en familia. Su preparación es sencilla y permiten disfrutar de un relleno de pollo acompañado de ingredientes que aportan sabor y textura. Se pueden servir con encurtido de repollo, ensalada o alguna salsa de tu preferencia. En Honduras existe una gran variedad de pastelitos con diferentes rellenos, entre ellos papa, arroz con carne molida, carne de res, cerdo y pollo. También es común encontrarlos en puestos de comida, donde forman parte de las opciones gastronómicas que disfrutan muchas personas por su sabor y precio accesible. Si quieres preparar esta receta en casa, es importante prestar atención a la consistencia de la masa y a la temperatura del aceite. También puedes incorporar verduras cortadas en cubitos al relleno de pollo para darle un toque adicional de sabor.

Para comprobar que el aceite está listo para freír, agrega una pequeña porción de masa. Si comienza a burbujear, significa que ha alcanzado una temperatura adecuada para continuar con la preparación.

¿Con qué acompañar los pastelitos de pollo?

El encurtido de repollo es uno de los acompañamientos habituales de los pastelitos hondureños. Su sabor complementa el relleno y aporta frescura al platillo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También puedes prepararlos con otros ingredientes, como frijoles, pollo, pescado, carne picada, queso o quesillo, según tus preferencias. En Honduras, otra opción es servirlos con chismol, salsa roja o salsa rosada, acompañados de queso rallado. Si deseas preparar una salsa roja casera, hierve medio chile dulce, cebolla y tomate. Después, licúa los ingredientes con las especias de tu preferencia y cocina la mezcla hasta obtener la consistencia deseada.

Ingredientes

1 libra de harina para pastelitos costeños 2 tazas de pollo desmechado. 3 cucharadas de mantequilla amarilla. 1 taza de zanahoria rallada. ½ taza de sofrito. ½ taza de mantequilla crema. 2 cucharadas de culantro picado. 2 tazas de quesillo rallado.

Preparación