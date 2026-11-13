Benigno Pineda admite error arbitral en el Olimpia-Olancho y explica lo sucedido en el careo

En el encuentro participaron los capitanes de ambos equipos, Jorge Benguché y Óscar Almendárez , el árbitro central Armando Castro y la comisaria Ruth Rubio , además de autoridades de la Liga Nacional y miembros de la Comisión de Disciplina .

San Pedro Sula, Honduras.- Este viernes se llevó a cabo una importante reunión en las instalaciones de la Liga Nacional , en San Pedro Sula, para esclarecer la polémica que provocó la suspensión del partido entre Olimpia y Olancho FC , luego de que el conjunto olanchano decidiera retirarse del terreno de juego.

El objetivo fue escuchar las versiones de todas las partes involucradas antes de emitir una resolución sobre lo sucedido. Al finalizar la reunión, Benigno Pineda, presidente de la Comisión de Arbitraje de Honduras, brindó declaraciones a los medios de comunicación y explicó los detalles del encuentro.

Motivo de la reunión: "Este es un protocolo que está en la ley, se deben de escuchar a ambas partes. Vinieron los capitanes, vino el árbitro, estuvo el comisario y ellos expusieron lo que pasó. Armando vino a ratificar lo que puso en el acta, que primeramente el equipo no aceptaba una decisión. Segundo, que él gestionó tiempo y les decía sobre la situación de una revisión que ellos pedían, que eso no está en el protocolo. Él se lo dijo en el campo, les dio un tiempo. No hay un tiempo estipulado para esperar, pero él les dio un tiempo suficiente y al final se habló con los dos capitanes. Lógicamente, el capitán del equipo Olancho supuestamente le dijo que ellos no iban a continuar jugando y entonces Armando tomó la decisión de retirarse y suspender definitivamente el partido".

Sobre el error en el saque de banda: "No, hubo un fallo de apreciación. Ellos no detectaron ese contacto. En la cancha es difícil, no es muy evidente. Estamos claros que sí lo tocó un jugador de Olimpia, pero en la cancha ellos no detectaron eso. Tuvieron ese fallo de apreciación, desgraciadamente, y por eso se dio un saque de banda de manera incorrecta".

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¿No creen en lo que dice el acta?: "No, hay que escucharlos. Aquí se toman decisiones importantes, castigos importantes y yo creo que es bueno que escuchen. Aquí hubo un careo, estuvo Armando, estuvieron los dos capitanes y el comisario y ahí prácticamente nadie puede ir a mentir, pues todos dijeron lo que pasó en la cancha".

El acta es inviolable: "Sí, claro, es un documento oficial, inviolable y prácticamente Armando ratificó lo que está en el acta".

¿Van a castigar a los Potros?: "Eso no nos compete a nosotros, eso hay que esperar. La Comisión de Disciplina escuchó a todas las partes involucradas y hay que esperar qué deciden ellos".