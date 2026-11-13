Próximo rival, hora y dónde ver partido de la Selección Nacional de Honduras

La Bicolor cayó 3-1 ante el combinado emiratí, en un encuentro donde los asiáticos consiguieron ganar con goles de Khalifa Al Hammadi , Bruno y Mohammed Almansoori , mientras que el equipo hondureño logró descontar por medio de Jonatahn Rubio al minuto 52. Ahora, el conjunto nacional tendrá una nueva oportunidad para mostrar una mejor versión.

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras ya tiene definido su próximo compromiso internacional después de enfrentar este viernes 13 de noviembre a Emiratos Árabes Unidos , en un partido amistoso disputado como parte de su gira por Medio Oriente.

El siguiente desafío de Honduras será frente a Kuwait, selección que recibirá al equipo catracho el próximo martes 17 de noviembre. Será el segundo y último encuentro de la gira asiática programada para esta fecha FIFA.

El compromiso se disputará en Kuwait City, capital de ese país, específicamente en el estadio Al-Sadaqua Walsalam, escenario donde la selección hondureña buscará conseguir un resultado positivo en condición de visitante.

El partido está programado para las 10:00 de la mañana, hora de Honduras, por lo que los aficionados catrachos tendrán la oportunidad de acompañar a la Bicolor desde temprano en este nuevo desafío internacional.

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Después de la derrota frente a Emiratos Árabes Unidos, la selección dirigida por José Francisco Molina buscará corregir los errores mostrados en su primer compromis, mejorar su funcionamiento colectivo y aprovechar este segundo amistoso para continuar evaluando el rendimiento de sus futbolistas.

En cuanto a la transmisión televisiva, los aficionados podrán seguir el encuentro ante Kuwait a través de Deportes TVC.