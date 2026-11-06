Menor secuestrado por policías de la Dipol lleva más de dos meses desaparecido

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras avanza el proceso judicial contra los cuatro policías de la Dirección Policial de Inteligencia (Dipol) acusados del secuestro de un menor de edad, han transcurrido más de dos meses sin conocer el paradero de esta víctima. El menor, una adolescente de 17 años, fue sacado de su vivienda en la colonia Jardínes de Toncontín en Tegucigalpa en la mañana del 30 de agosto. Por el secuestro este menor están acusados la subinspectora Belkis Lizeth Cruz Rodríguez, como encargada del equipo, y los agentes Kevin Dagoberto Castillo Zambrano, Carlos Iván Arteaga Ayestas y Geybi Gabriel Salgado Pérez.

Una fuente cercana al caso dijo a EL HERALDO Plus que los investigadores continúan en labores de búsqueda de la víctima. "Todavía seguimos en eso, en labores de búsqueda", declaró el funcionario, quien amplió que aún no se ha encontrado rastro alguno que los lleve hacia el joven. Según lo expuesto por la subinspectora Cruz en la audiencia inicial, pasaron por el joven y supuestamente lo liberaron el mismo día a la altura de la vía rápida que conecta a la colonia San José de La Vega con el anillo periférico. No obstante, la fuente aseveró que, de acuerdo a las grabaciones de las cámaras del 911, el vehículo en ningún momento se detuvo por este sector. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "De acuerdo a los videos de las cámaras, no se para, sino que tiene una continuidad el vehículo en el desplazamiento", afirmó la fuente, de quien, por motivos de seguridad y confidencialidad del caso, se omite su nombre. "No se sabe dónde lo dejaron, si lo entregaron a otra estructura, si fue que lo dejaron por ahí, la misma estructura lo levantó", amplió. A más de 60 días, se mantiene en incertidumbre el paradero del menor.

Si bien los uniformados se encuentran bajo prisión preventiva en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, la fuente detalló que los testigos del caso están siendo intimidados mediante vigilancia en los alrededores de sus casas. Un funcionario ligado a la investigación atribuyó que estos individuos que merodean las viviendas estarían vinculados al crimen o a los imputados. Mencionó que el recorrido duró alrededor de cuatro horas, pasando por zonas del bulevar Comunidad Económica Europea, el anillo periférico (sector sur) y llegaron hasta Cerro de Hula, ubicado a unos 27-28 kilómetros al sur del centro de la ciudad capital.