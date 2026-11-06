Menor secuestrado por policías de la Dipol lleva más de dos meses desaparecido

A eso de las 4:00 de la tarde, regresaron a la ciudad con dirección a las instalaciones de la Dipol para cambiar de vehículo, pasando de un Isuzu Dmax sin placas a un Toyota Hilux. El cambio de vehículo no fue un hecho aislado, apuntó el entrevistado. "Sabían lo que habían hecho, entonces salen en otro para despistar un poco", comentó.Mientras los funcionarios continuaron con sus labores de rutina como si nada hubiera pasado, el 4 de septiembre la familia del menor recibió un mensaje en el cual le comunicaron que el joven estaba secuestrado y que lo liberarían a cambio de 600 mil lempiras. Ese fue el único mensaje. No recibieron alguna prueba de vida del menor o algún otro mensaje que insistiera en el voluminoso pago.El 30 de septiembre los policías fueron detenidos por la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas), siendo requeridos en la sede de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el anillo periferico a la altura de la colonia La Cañada.En la audiencia inicial la defensa de los acusados sostuvo que los policías se iban a entrevistar con el menor al tratarse supuestamente de un informante. La familia rechaza esta versión y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) señaló que no consta en ninguna novedad que los funcionarios se entrevistarían con una persona considerada informante y, mucho menos, que hayan informado a algún superior.El proceso judicial se reanudará el próximo 24 de noviembre con la audiencia preliminar, la cual inicialmente estaba pactada para el 22 de octubre.