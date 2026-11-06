Menor secuestrado por policías de la Dipol lleva más de dos meses desaparecido

Más de 70 días han transcurrido desde que cuatro policías de la Dipol secuestraron al joven en Jardines de Toncontín. Los investigadores siguen buscándolo

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 15:06
Menor secuestrado por policías de la Dipol lleva más de dos meses desaparecido

La última vez que fue visto el adolescente fue el 30 de agosto, día en que los policías llegaron a su casa para llevárselo. Foto de una de las calles de la colonia donde reside el menor.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras avanza el proceso judicial contra los cuatro policías de la Dirección Policial de Inteligencia (Dipol) acusados del secuestro de un menor de edad, han transcurrido más de dos meses sin conocer el paradero de esta víctima.

El menor, una adolescente de 17 años, fue sacado de su vivienda en la colonia Jardínes de Toncontín en Tegucigalpa en la mañana del 30 de agosto.

Por el secuestro este menor están acusados la subinspectora Belkis Lizeth Cruz Rodríguez, como encargada del equipo, y los agentes Kevin Dagoberto Castillo Zambrano, Carlos Iván Arteaga Ayestas y Geybi Gabriel Salgado Pérez.

GPS y teléfonos delatan a policías en el secuestro de menor en la capital

Una fuente cercana al caso dijo a EL HERALDO Plus que los investigadores continúan en labores de búsqueda de la víctima. "Todavía seguimos en eso, en labores de búsqueda", declaró el funcionario, quien amplió que aún no se ha encontrado rastro alguno que los lleve hacia el joven.

Según lo expuesto por la subinspectora Cruz en la audiencia inicial, pasaron por el joven y supuestamente lo liberaron el mismo día a la altura de la vía rápida que conecta a la colonia San José de La Vega con el anillo periférico. No obstante, la fuente aseveró que, de acuerdo a las grabaciones de las cámaras del 911, el vehículo en ningún momento se detuvo por este sector.

"De acuerdo a los videos de las cámaras, no se para, sino que tiene una continuidad el vehículo en el desplazamiento", afirmó la fuente, de quien, por motivos de seguridad y confidencialidad del caso, se omite su nombre.

"No se sabe dónde lo dejaron, si lo entregaron a otra estructura, si fue que lo dejaron por ahí, la misma estructura lo levantó", amplió. A más de 60 días, se mantiene en incertidumbre el paradero del menor.

Los policías se llevaron al menor de edad y salieron de Jardines de Toncontín, recorriendo varias sectores capitalinos hasta llegar a la carretera al sur.

Los policías se llevaron al menor de edad y salieron de Jardines de Toncontín, recorriendo varias sectores capitalinos hasta llegar a la carretera al sur.

 (Foto: EL HERALDO)
Mapa: cerca de 80 cámaras en la ruta de los policías de Dipol que secuestraron a menor

Si bien los uniformados se encuentran bajo prisión preventiva en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, la fuente detalló que los testigos del caso están siendo intimidados mediante vigilancia en los alrededores de sus casas.

Un funcionario ligado a la investigación atribuyó que estos individuos que merodean las viviendas estarían vinculados al crimen o a los imputados.

Mencionó que el recorrido duró alrededor de cuatro horas, pasando por zonas del bulevar Comunidad Económica Europea, el anillo periférico (sector sur) y llegaron hasta Cerro de Hula, ubicado a unos 27-28 kilómetros al sur del centro de la ciudad capital.

Más de 1,600 denuncias salpican a policías, militares y agentes de investigación

A eso de las 4:00 de la tarde, regresaron a la ciudad con dirección a las instalaciones de la Dipol para cambiar de vehículo, pasando de un Isuzu Dmax sin placas a un Toyota Hilux. El cambio de vehículo no fue un hecho aislado, apuntó el entrevistado. "Sabían lo que habían hecho, entonces salen en otro para despistar un poco", comentó.

Mientras los funcionarios continuaron con sus labores de rutina como si nada hubiera pasado, el 4 de septiembre la familia del menor recibió un mensaje en el cual le comunicaron que el joven estaba secuestrado y que lo liberarían a cambio de 600 mil lempiras. Ese fue el único mensaje. No recibieron alguna prueba de vida del menor o algún otro mensaje que insistiera en el voluminoso pago.

El 30 de septiembre los policías fueron detenidos por la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas), siendo requeridos en la sede de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el anillo periferico a la altura de la colonia La Cañada.

En la audiencia inicial la defensa de los acusados sostuvo que los policías se iban a entrevistar con el menor al tratarse supuestamente de un informante. La familia rechaza esta versión y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) señaló que no consta en ninguna novedad que los funcionarios se entrevistarían con una persona considerada informante y, mucho menos, que hayan informado a algún superior.

El proceso judicial se reanudará el próximo 24 de noviembre con la audiencia preliminar, la cual inicialmente estaba pactada para el 22 de octubre.

Te gustó este artículo, compártelo
El Heraldo Plus
El Heraldo Plus

EL HERALDO Plus es el equipo encargado de las investigaciones periodísticas, análisis de datos y trabajos interactivos. Se omiten nombres por protección.

Ver más