Honduras será sede por tercera vez consecutiva del Premundial Sub-17: estadios y nuevo formato

Con esta designación, la ciudad industrial albergará por tercera ocasión consecutiva partidos de esta competencia, después de recibir encuentros correspondientes a las ediciones de 2025 y 2026.

San Pedro Sula, Honduras.- Honduras volverá a convertirse en el centro del fútbol juvenil de Centroamérica y el Caribe. San Pedro Sula será nuevamente la sede del Premundial Sub-17 masculino de Concacaf , que se desarrollará en febrero de 2027 y tendrá como escenarios el estadio Francisco Morazán y el estadio Olímpico Metropolitano.

Los dos recintos deportivos sampedranos serán los encargados de recibir los encuentros de las selecciones participantes, que buscarán avanzar en el torneo y conseguir uno de los cupos disponibles para el próximo Mundial Sub-17 de la FIFA.

Sin embargo, la organización del campeonato también representará un reto para las autoridades deportivas, principalmente por la necesidad de coordinar el uso de los estadios durante febrero, ya que en esas mismas fechas estará disputándose el torneo Clausura de la Liga Nacional.

Otro aspecto que deberá considerarse es la participación de Marathón en la Concacaf Champions Cup, torneo internacional que también tendrá actividad durante los primeros meses de 2027.

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La competencia de 2027 llegará con modificaciones en su sistema de clasificación. Concacaf estableció un formato de 16 selecciones, divididas en cuatro grupos de cuatro equipos, tanto para la rama masculina como para la femenina.