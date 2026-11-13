Se durmieron todos: Así fue el primer gol de Emiratos Árabes ante Honduras

Abu Dabi, Arabia Saudita.- ¡Mal comienzo para la H! Emiratos Árabes Unidos está derrotando a Honduras en su primer amistoso por el Medio Oriente.

El equipo de José Francisco Molina recibió un duro golpe al minuto 33’ tras una jugada a balón parado que le terminó costando caro.

Rigoberto Rivas fue quien cometió la falta y Ruca Amaral fue el encargado de ejecutar el tiro libre que terminó anotando de cabeza Khalifa Al Hammadi.

Denil Maldonado y Julián Martínez, la pareja de central de este partido, perdieron sus marcas y dejaron solo al defensor que aprovechó para poner el 1-0.