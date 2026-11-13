Nasry Asfura llega a Washington para reunirse con Marco Rubio este viernes

Washington, Estados Unidos.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibirá este viernes 13 de noviembre en Washington al presidente de Honduras, Nasry Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero tras ganar las elecciones generales de noviembre de 2025, en una reunión en la sede del Departamento de Estado.

La cita será el segundo encuentro documentado entre ambos en Washington.

Rubio recibió a Asfura el 12 de enero, cuando todavía era presidente electo, para felicitarlo por su victoria electoral y abordar asuntos como la seguridad regional, la lucha contra el crimen transnacional, la inversión y la migración.