Suspenden alerta migratoria a Juan Orlando Hernández y ya puede salir de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ya puede salir del país, luego de que este jueves 12 de noviembre fuera suspendida la alerta migratoria que permanecía vigente en su contra desde 2022, cuando fue requerido por las autoridades de Estados Unidos en un proceso de extradición. En octubre de 2026, el equipo legal de Hernández presentó una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se retirara la alerta migratoria, al argumentar que ya no existían razones para mantener vigente una medida vinculada con un procedimiento que había concluido. La petición buscaba que el Poder Judicial comunicara formalmente al Instituto Nacional de Migración (INM) la decisión de dejar sin efecto la restricción, de manera que el exmandatario pudiera movilizarse fuera de Honduras sin ese impedimento.

Antecedentes

Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, luego de que las autoridades de ese país solicitaran su entrega para enfrentar acusaciones relacionadas con el narcotráfico. En marzo de 2024, un tribunal estadounidense lo condenó a 45 años de prisión por delitos vinculados con el tráfico de drogas y armas, pero el 1 de diciembre de 2025 recuperó su libertad después de recibir un indulto total del presidente Donald Trump. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Posteriormente, el exmandatario regresó a Honduras el 26 de julio de 2026, luego de permanecer más de cuatro años fuera del país. Su situación judicial también tuvo un cambio en septiembre de 2026, cuando un juez hondureño dictó sobreseimiento definitivo a su favor en el caso Pandora II, en el que enfrentaba acusaciones por los delitos de fraude y lavado de activos. Con la suspensión de la alerta migratoria notificada este jueves, Hernández ya no tiene vigente esa restricción para salir de Honduras.

En marzo de 2024, un tribunal estadounidense lo condenó a 45 años de prisión por delitos vinculados con el tráfico de drogas y armas, pero el 1 de diciembre de 2025 recuperó su libertad después de recibir un indulto total del presidente Donald Trump. Posteriormente, el exmandatario regresó a Honduras el 26 de julio de 2026, luego de permanecer más de cuatro años fuera del país. Su situación judicial también tuvo un cambio en septiembre de 2026, cuando un juez hondureño dictó sobreseimiento definitivo a su favor en el caso Pandora II, en el que enfrentaba acusaciones por los delitos de fraude y lavado de activos.