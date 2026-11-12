La OACNUDH alerta sobre riesgos de abusos con nuevas reformas penales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su profunda preocupación por las disposiciones contenidas en los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, aprobados en el marco de la estrategia estatal contra el crimen organizado.

Si bien el organismo internacional reconoció que el Estado tiene la obligación ineludible de proteger a la población frente a la violencia y la extorsión, advirtió que el conjunto de medidas restrictivas adoptadas vulnera pilares esenciales del Estado de derecho. En un pronunciamiento fechado el 12 de noviembre de 2026, la oficina señaló que, aunque el Estado hondureño tiene la facultad y la obligación de adoptar medidas para combatir la violencia, la extorsión y el crimen organizado, estas deben respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La OACNUDH identificó riesgos relacionados con la presunción de inocencia, el debido proceso, la libertad personal, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la inviolabilidad del domicilio. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la ampliación del delito de asociación terrorista a organizaciones sin objetivos ideológicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La oficina también advirtió sobre su clasificación como delito permanente, la aplicación de la flagrancia continua y la utilización de tatuajes como elementos para acreditar esa conducta. Según el organismo, estas disposiciones vulneran principios como la legalidad y la responsabilidad penal individual, además de poner en riesgo la presunción de inocencia y la libertad personal. La oficina recordó que los estándares internacionales de derechos humanos prohíben fundamentar privaciones de libertad o responsabilidades penales exclusivamente, o de manera predominante, en características físicas, apariencia personal, formas de vestir, tatuajes u otros criterios de perfilamiento.

Cuestionamientos a las reformas

Otro de los aspectos señalados es la autorización de allanamientos sin posibilidad de revisión, control o convalidación judicial posterior. A criterio de la OACNUDH, esta disposición debilita las garantías destinadas a prevenir actuaciones arbitrarias y puede afectar el derecho a la inviolabilidad del domicilio. También cuestionó la aplicación obligatoria de la prisión preventiva en régimen de máxima seguridad, sin posibilidad de una revisión judicial individualizada. Según el organismo, esta medida contraviene el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, puede adelantar penas sin sentencia y reducir la independencia judicial. La ampliación a 48 horas del plazo de detención sin comparecencia inmediata ante una autoridad judicial constituye otra de las preocupaciones. La oficina advirtió que esta disposición incrementa el riesgo de detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y situaciones que podrían facilitar desapariciones forzadas, especialmente cuando la identificación de los detenidos se basa principalmente en indicios externos. En materia penitenciaria, la OACNUDH alertó sobre los regímenes altamente restrictivos en centros de máxima seguridad. De acuerdo con su monitoreo, se están implementando medidas de confinamiento, aislamiento prolongado, limitaciones al contacto con el exterior y restricciones en el acceso a atención médica adecuada. El organismo considera que estas condiciones pueden constituir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y resultar incompatibles con la finalidad de rehabilitación social de las penas. Asimismo, expresó preocupación por la creación de un régimen especial de protección frente a allanamientos para personas que ocupan o hayan ocupado determinados cargos públicos, al considerar que podría afectar el principio de igualdad ante la ley y el deber estatal de investigar posibles conductas delictivas.

📢 COMUNICADO DE PRENSA | #OACNUDH alerta sobre riesgos graves para los derechos humanos derivados de recientes reformas penales.Descargue el comunicado completo aquí: 📰 https://t.co/oLAvWez3fF https://t.co/2N1ievRxtG — OACNUDH Honduras (@OACNUDHHN) November 12, 2026

Advierte sobre posibles efectos en grupos vulnerables

La oficina señaló que las reformas, consideradas en su conjunto, incorporan restricciones excepcionales a derechos fundamentales que se asemejan a facultades propias de un estado de excepción, aunque no exista una declaratoria formal de suspensión de garantías. En ese sentido, recordó que las medidas de esta naturaleza deben ser excepcionales, temporales, proporcionales, no discriminatorias y estar sujetas a controles judiciales y legislativos. También advirtió que su aplicación podría generar impactos particularmente graves en comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas mujeres, niñas, niños y adolescentes. Además, alertó sobre el riesgo de criminalizaciones indebidas, especialmente en contextos de protesta social, defensa de los derechos humanos y restricciones al espacio cívico.

OACNUDH recomienda revisar la legislación