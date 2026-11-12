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Luto en el periodismo hondureño por muerte de Mario Cálix Meléndez, fundador del CPH

El escritor, periodista y dirigente gremial Mario Cálix Meléndez falleció este jueves, tras más de 40 años de trayectoria y aportes al periodismo nacional

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 08:30
Luto en el periodismo hondureño por muerte de Mario Cálix Meléndez, fundador del CPH

Su recorrido por diferentes medios de comunicación le permitió formar parte de distintas etapas del periodismo hondureño.

 Fotos: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- El periodismo hondureño pierde a uno de sus representantes históricos. El periodista, escritor y dirigente gremial Mario Arnaldo Cálix Meléndez falleció la madrugada este jueves 12 de noviembre de 2026, a los 76 años, dejando una trayectoria de más de cuatro décadas en los medios de comunicación y una participación importante en la organización del gremio periodístico nacional.

Nacido en Olanchito, Yoro, en 1950, Cálix Meléndez se graduó de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Desde la década de 1970 desarrolló una carrera profesional que lo llevó por la radio, la televisión y la prensa escrita, hasta su retiro del ejercicio periodístico en 2015.

Su recorrido por diferentes medios de comunicación le permitió formar parte de distintas etapas del periodismo hondureño.

Fue reportero, redactor, columnista y también desempeñó funciones en el ámbito de las relaciones públicas en instituciones estatales.

Mario Cálix Meléndez se desempeñó como reportero y posteriormente fue redactor de Diario El Heraldo.

Mario Cálix Meléndez se desempeñó como reportero y posteriormente fue redactor de Diario El Heraldo.

 (Foto: Cortesía redes)

Durante la década de 1980, Mario Cálix Meléndez alcanzó notoriedad en la televisión hondureña como integrante del equipo del noticiero Hoy Mismo, uno de los espacios informativos de referencia de aquella época. Allí destacó por su trabajo en las coberturas periodísticas de campo.

Su experiencia profesional también se extendió a la prensa escrita. Trabajó como reportero en los desaparecidos diarios El Día y El Cronista, y posteriormente se desempeñó como redactor de Diario EL HERALDO.

En la radiodifusión formó parte del equipo periodístico de HRN, mientras que en el sector institucional desarrolló labores de relaciones públicas en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Mario Cálix Meléndez alcanzó notoriedad en la televisión hondureña como integrante del equipo del noticiero Hoy Mismo en 1980.

Mario Cálix Meléndez alcanzó notoriedad en la televisión hondureña como integrante del equipo del noticiero Hoy Mismo en 1980.

 (Foto: Cortesía redes)

Tras concluir su etapa profesional en los medios y regresar a su natal Olanchito, mantuvo su vínculo con la escritura y el análisis de la realidad nacional. Lo hizo mediante su columna de opinión Diario de un Tiempo Perdido, publicada en Diario El País, de San Pedro Sula.

Más allá de su trabajo en las salas de redacción, Cálix Meléndez tuvo participación en uno de los procesos importantes para la organización del periodismo hondureño: la estructuración del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).

Cálix Meléndez y otras seis personas convocaron la primera asamblea general del gremio periodístico hondureño.

Cálix Meléndez y otras seis personas convocaron la primera asamblea general del gremio periodístico hondureño.

 (Foto: Cortesía redes)

En 1979 integró un comité especial conformado por siete comunicadores, al que se le encomendó estructurar y convocar la primera asamblea del gremio.

Junto a Cálix Meléndez participaron Gerardo Alfredo Medrano, Freddy Cuevas, Armando Cerrato Cortés, Leonardo Galindo, Martín Baide Urmeneta y Juan Sierra Fonseca. Posteriormente, los integrantes de este grupo fueron reconocidos institucionalmente como el Grupo de Notables.

Su participación en este proceso marcó otra dimensión de su trayectoria: la organización y defensa de los intereses de los profesionales de la comunicación.

La actividad de Mario Cálix no se limitó al ejercicio informativo. También desarrolló una faceta como escritor, con publicaciones que reflejaron su interés por la observación de la sociedad y la realidad hondureña.

Entre sus obras figuran Diario de un Tiempo Perdido, Mundo Paralelo y Déjà vu crónico.

Su trabajo literario se complementó con su participación en espacios de opinión, en los que mantuvo una relación con los temas de interés nacional incluso después de retirarse de los medios de comunicación.

Los actos fúnebres de Mario Arnaldo Cálix Meléndez se realizarán este jueves 12 de noviembre en la funeraria Confía, donde será velado. Posteriormente, sus restos serán trasladados a Olanchito, Yoro, su ciudad natal, donde recibirá sepultura.

Acuerdo de duelo publicado por la familia de Mario Arnaldo Cálix Meléndez.

Acuerdo de duelo publicado por la familia de Mario Arnaldo Cálix Meléndez.

 (Foto: Cortesía redes)

Con su fallecimiento, el periodismo hondureño pierde a un comunicador que transitó por diferentes medios y que también participó en los esfuerzos de organización del gremio.

Su trayectoria profesional, su producción literaria y su participación en la fundación del CPH forman parte del legado que deja a las nuevas generaciones de periodistas.

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Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.

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