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AMDC aplicará multas de hasta 80 mil lempiras por vender pólvora en la capital

La campaña "Cero Pólvora" contempla sanciones para comerciantes, controles de almacenamiento y multas a padres que permitan su uso a menores de edad

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 09:20
AMDC aplicará multas de hasta 80 mil lempiras por vender pólvora en la capital

Las multas oscilan entre 5,000 y 60,000 lempiras, aunque pueden superar los 80,000 lempiras cuando se trata de comerciantes reincidentes.

 Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- A partir del próximo 15 de noviembre, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que comenzará a aplicar la prohibición de comercializar pólvora en la capital hondureña, como parte de la campaña denominada “Cero Pólvora”.

Al respecto, el juez de Policía Municipal, Fredy Casasola, informó que ya comenzaron las labores de inteligencia para identificar las bodegas utilizadas para almacenar material pirotécnico con fines comerciales.

En cuanto a las sanciones, el funcionario explicó que las multas para quienes incumplan la prohibición oscilan entre 5,000 y 60,000 lempiras, aunque pueden superar los 80,000 lempiras cuando se trata de comerciantes reincidentes.

Sanciones para padres de familia

Por otra parte, Casasola advirtió que las medidas también contemplan sanciones para los padres de familia, tutores o adultos responsables que permitan que menores de edad manipulen productos elaborados con pólvora.

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En estos casos, las multas pueden variar entre 1,000 y 5,000 lempiras, además de la obligación de realizar trabajo comunitario.

Asimismo, el funcionario señaló que los inspectores del Juzgado de Policía Municipal investigarán los casos de menores que ingresen a centros hospitalarios con quemaduras provocadas por la manipulación de pólvora.

El propósito de estas investigaciones será identificar a los adultos responsables y aplicar los castigos correspondientes por permitir que los niños tengan acceso a estos productos.

Requisitos para transportar pólvora

En relación con el traslado de productos pirotécnicos por la capital, Casasola aclaró que los transportistas deberán contar con una guía municipal para movilizar este tipo de mercancía.

Mediante este documento, la Alcaldía realizará la custodia de los productos desde el momento de su ingreso hasta su salida del Distrito Central, con el objetivo de impedir que permanezcan almacenados dentro del municipio.

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De esta manera, la AMDC busca reforzar los controles sobre la comercialización, almacenamiento y traslado de pólvora, así como prevenir accidentes relacionados con la manipulación de estos artefactos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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