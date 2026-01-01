Más de 10 quemados por pólvora se registraron durante las fiestas de Fin de Año

Al Hospital Escuela también ingresó otro menor procedente de La Trinidad, Comayagua. Según el relato de los padres, después de la quema del muñeco a las 12:00 de la media noche, el menor se acercó a buscar cohetes que no se quemaron, y al tomar del suelo un mortero este le explotó en la mano. Se le tuvieron que amputar dos de los dedos de su mano izquierda.