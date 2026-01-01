Más de 10 quemados por pólvora se registraron durante las fiestas de Fin de Año

Con las fiestas de fin de año llegan también los menores y adultos que resultan quemados con la explosión de pólvora pese a las prohibiciones en la venta de estos productos en algunas zonas del país. Aquí un recuento de los afectados durante el 31 de diciembre de 2025 y la madrugada del 1 de enero de 2026.
Un hombre ingresó al hospital de El Progreso con quemaduras en sus manos, lo que habría provocado la pérdida de dos de sus dedos. Cabe mencionar que en la ciudad de El Progreso está prohibida la venta de estos explosivos. Trascendió que fue trasladado hacia el Hospital Mario Catarino de San Pedro Sula.
En Talanga, Francisco Morazán, un menor de 9 años sufrió la amputación parcial de su mano izquierda luego que explotara un mortero en sus manos. Los padres del menor contaron que el niño encontró el mortero en el patio de su casa y en el momento de recogerlo estalló, provocando además heridas en su cuerpo.
Al Hospital Escuela también ingresó otro menor procedente de La Trinidad, Comayagua. Según el relato de los padres, después de la quema del muñeco a las 12:00 de la media noche, el menor se acercó a buscar cohetes que no se quemaron, y al tomar del suelo un mortero este le explotó en la mano. Se le tuvieron que amputar dos de los dedos de su mano izquierda.
La supervisora de urgencias del Mario Catarino Rivas informó que entre el 31 de diciembre de 2015 y el 1 de enero de 2026 se reportó el ingreso de siete personas con quemaduras. Cuatro adultos, una de ellas de la tercera edad, y tres menores de edad.
Uno de los menores es un niño de 6 años, quien, según cuentan sus padres, salió de una iglesia en el Barrio Cabañas de San Pedro Sula cuando alguien le dio un mortero y explotó en sus manos. El niño perdió un dedo.
Al Catarino Rivas también ingresaron dos adolescentes que presentan lesiones, pero no fue necesaria una intervención quirúrgica.
Es importante mencionar que en las últimas 12 horas el Hospital para niños quemados en la capital no se reportaron niños ingresados por quemaduras de pólvora. Solo hubo un menor con quemaduras leves
Sin embargo, sí permanecen cinco de los 10 niños que están hospitalizados fueron afectados por la manipulación de pólvora.
Cabe mencionar que en la mayor parte de las ciudades de Honduras el uso de pólvora está prohibido, incluso en 2022 la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) informó que los padres podrían enfrentar procesos legales por dejar que los menores manipulen pólvora.