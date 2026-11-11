Educación busca fondos para implementar pilotaje de jornada extendida en 2027

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de recursos económicos podría retrasar los planes de la Secretaría de Educación (Seduc) para realizar el pilotaje que ampliaría el horario de clases en algunos centros educativos. La iniciativa que fue anunciada por la ahora exministra de Educación, Arely Argueta, busca ofrecer más tiempo de formación académica y actividades complementarias a los estudiantes. De acuerdo a la exfuncionaria, el pilotaje se implementaría en un instituto de la capital durante el próximo año escolar y se extendería a un centro educativo por departamento. No obstante, el ministro de Educación, José Darío Cruz, confirmó que el pilotaje de la jornada extendida continúa bajo análisis y que su implementación dependerá de que se consigan los fondos necesarios para garantizar las condiciones que requiere el programa.

Ante las consultas sobre una posible cancelación del proyecto, el funcionario respondió que "está en estudio", pero aclaró que la iniciativa no está descartada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Va, pero estamos buscando recursos para merienda, para ajustes salariales de los participantes y aulas", manifestó el recién nombrado ministro. De llegar a ejecutarse la iniciativa en algunos centros educativos, se podría realizar como un programa piloto para el próximo ciclo escolar, señaló el funcionario. La propuesta de la Seduc consiste en ampliar el horario de permanencia de los estudiantes en los centros educativos de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, lo que representaría ocho horas de actividades escolares, tres horas más que la jornada tradicional. El modelo presentado por la exministra no contempla únicamente extender las clases, sino incorporar actividades complementarias en áreas como arte, música, deportes, lectura y formación técnica, con el propósito de fortalecer las habilidades de los estudiantes. También incluye ampliar la alimentación escolar con una merienda por la mañana y un almuerzo al mediodía, para garantizar que los alumnos puedan permanecer en los establecimientos durante todo el horario.