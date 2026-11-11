"Cinco políticos": Iván Velásquez revela nuevos detalles sobre Koriun tras salir de audiencia

Tegucigalpa, Honduras.- "Cinco políticos" estarían vinculados a la estafa piramidal de Koriun Inversiones, según declaró el exgerente Iván Abad Velásquez ante los medios de comunicación, tras salir de la audiencia realizada este miércoles 11 de noviembre. Por su parte, su defensa, Carlos Chajtur, aseguró que no están autorizados para hablar sobre personas, instituciones o detalles de la declaración de Iván, debido a que la diligencia se encuentra bajo secretividad. Chajtur sostuvo que corresponde al Ministerio Público investigar y profundizar en las declaraciones brindadas por Iván Velásquez.

"Los detalles o los hechos que fueron declarados el día de hoy, nosotros no podemos manifestarnos en cuanto a nombres de personas o de entidades porque esa es una declaración que está en secretividad y que corresponde únicamente al Ministerio Público realizar las investigaciones o profundizar", aseveró.

El abogado recalcó que se trató de una "declaración testifical bajo secretividad". Sin embargo, ante la prensa, Iván Velásquez sí manifestó que serían cinco políticos los vinculados al caso, aunque no profundizó en detalles ni reveló a qué partidos políticos pertenecerían. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al ser consultado sobre qué beneficios obtendría Iván tras las declaraciones brindadas este 11 de noviembre, el abogado aseguró que su cliente no solicitó ningún beneficio y que únicamente busca que se esclarezcan los hechos. "El señor Iván Abad Velásquez lo dijo muy claramente, que él estaba dando una declaración únicamente para que se esclarecieran los hechos, para que se supiera la verdad y para que hubiese una justicia real, efectiva y pronta, y no buscando ningún beneficio", sostuvo el abogado.