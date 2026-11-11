  1. Inicio
  2. · Honduras

Presidente Asfura concentra más poder al dirigir ahora las APP

La medida amplía las responsabilidades del mandatario y reabre el debate sobre la concentración de funciones en el Ejecutivo

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 19:18
Presidente Asfura concentra más poder al dirigir ahora las APP

Con ello el mandatario tendrá poder de decisión sobre proyectos de inversión entre el Estado y el sector privado.

Foto: Presidencia de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura sumará otra responsabilidad a su cargo al asumir personalmente la titularidad del Consejo Superior de Alianza Público-Privada (APP), un organismo con poder de decisión sobre proyectos de inversión entre el Estado y el sector privado que permanecía inactivo desde 2019.

La decisión, aprobada mediante un decreto ejecutivo en Consejo de Ministros, coloca al mandatario al frente de una instancia estratégica para la estructuración de proyectos de infraestructura e inversión privada. La reactivación también supone cambios en la integración del organismo, cuya conducción quedará directamente en manos del titular del Ejecutivo.

Roberto Zacapa, ministro asesor legal del gobierno, confirmó la decisión y describió al Consejo como "el ente de más responsabilidad, el ente ejecutivo y decisorio en materia de estructuración de proyectos de alianza público-privada en el país".

Activos de la OABI deberán transferirse en 30 días para reforzar lucha contra el crimen

El organismo fue creado en 2019, después de la supresión de la otrora Coalianza, pero durante siete años permaneció sin ser activado. "El señor presidente de la República ha decidido hacer cambios en la integración del Consejo Superior APP para ser él quien presida en adelante este Consejo Superior APP y tomar el liderazgo de todos los proyectos de alianza público-privada", detalló Zacapa.

La decisión vuelve a poner en discusión la concentración de responsabilidades en el Ejecutivo. Asfura no solo encabeza la Presidencia de la República, sino que también mantiene bajo su responsabilidad la Secretaría de Salud y tiene una participación directa en la conducción de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), dirigida por Aníbal Ehrler, quien sería el segundo al mando del Consejo.

Zacapa argumentó que durante este año se han presentado diversas iniciativas de inversión privada y recordó que la Ley de Alianza Público-Privada continúa vigente.

"Cinco políticos": Iván Velásquez revela nuevos detalles sobre Koriun tras salir de audiencia

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias