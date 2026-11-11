Honduras tendrá lluvias dispersas este jueves y temperaturas de hasta 36 grados

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras registrará un aumento de nubosidad, lluvias y chubascos dispersos este jueves 12 de noviembre de 2026, principalmente en las regiones norte, centro, noroccidente y oriente del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico de Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El especialista explicó que estas condiciones estarán relacionadas con la presencia de una vaguada prefrontal sobre el territorio nacional, que favorecerá las precipitaciones y la actividad eléctrica aislada en diferentes sectores del país.

Ochoa indicó que las lluvias tendrán mayor presencia en las regiones norte, centro, noroccidente y oriente, donde se esperan chubascos dispersos y actividad eléctrica aislada.

Para las demás regiones del territorio hondureño, el pronosticador anunció precipitaciones débiles y aisladas, por lo que las condiciones de lluvia no serán iguales en todo el país.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá normal, con alturas de aproximadamente tres pies tanto en el golfo de Fonseca como en la costa norte de Honduras.

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Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa alcanzará una máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 21 grados, mientras que la región central registrará 32 grados de máxima y 22 grados de mínima.

En la región insular se esperan temperaturas de hasta 29 grados y una mínima de 26 grados. Por su parte, la región norte tendrá una máxima de 30 grados y una mínima de 23 grados.

Para la región oriental, el pronóstico establece una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 22 grados. Estas condiciones estarán acompañadas de las precipitaciones previstas para distintos sectores de esa zona.

La región sur registrará las temperaturas más elevadas del territorio nacional, con una máxima de 36 grados y una mínima de 25 grados, según los datos proporcionados por el pronosticador de Cenaos.

Finalmente, en la región occidental se esperan temperaturas más frescas, con una máxima de 29 grados y una mínima de 16 grados Celsius.

Ochoa brindó el pronóstico desde las oficinas de Cenaos, con las condiciones atmosféricas y las temperaturas previstas para las diferentes regiones de Honduras durante este jueves 12 de noviembre.

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