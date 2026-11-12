El CN aprueba para Cortés carreteras, bordos, hospitales, proyectos de energía

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó durante su sesión en San Pedro Sula dos decretos que contemplan inversiones por más de 10,854 millones de lempiras para 88 proyectos de infraestructura vial, energía, salud, agua potable, protección contra inundaciones y desarrollo económico en el departamento de Cortés y el valle de Sula. Las iniciativas, aprobadas en un solo debate durante el Congreso Móvil, incluyen 65 proyectos a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), por 8,596.9 millones de lempiras para los ejercicios fiscales de 2027 y 2028, y otras 23 asignaciones por hasta L2,258 millones para diferentes instituciones, contempladas en el presupuesto de 2027.

La mayor apuesta está dirigida a mejorar la conectividad vial de una región donde los congestionamientos, el deterioro de las carreteras y la falta de rutas alternas afectan diariamente la movilidad de miles de conductores. Entre las obras de mayor inversión figura el libramiento de San Pedro Sula, en el corredor Chotepe-La Lima-Quebrada Seca-Choloma, de aproximadamente 32 kilómetros, con un costo proyectado de 2,592 millones de lempiras. También se contemplan 19.2 millones de lempiras para sus estudios y diseños preliminares. Otro proyecto estratégico es el tramo carretero CA-4 Naco-Chamelecón, de unos 24 kilómetros, con 1,749.6 millones de lempiras, mientras que para la ampliación de la salida a Occidente, en el sector de la colonia Lempira, se estiman L400 millones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse