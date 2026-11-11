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Migración emitirá pasaportes este fin de semana previo a suspensión por cambio de sistema

Los centros de emisión a nivel nacional atenderán el sábado 15 y domingo 16 de noviembre de 2026, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. sin costo adicional para los usuarios

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 21:30
Migración emitirá pasaportes este fin de semana previo a suspensión por cambio de sistema

Esta ampliación de horarios responde a la cercana implementación del Sistema Integral Migratorio (SIM).

 Foto cortesía: Migración Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- Los centros de emisión de pasaportes a nivel nacional abrirán sus puertas este sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026, para atender en un horario extendido de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, anunció Migración Honduras.

Esta atención extraordinaria no generará ningún costo adicional para los usuarios.

Esta ampliación de horarios responde a la cercana implementación del Sistema Integral Migratorio (SIM), una avanzada plataforma tecnológica que entrará en vigencia el próximo lunes 23 de noviembre de 2026, para lo cual las oficinas dejarán de emitir pasaportes durante cinco días.

Migración suspenderá temporalmente la emisión de pasaportes en Honduras

Para ejecutar con éxito la migración de datos y la configuración técnica de esta nueva herramienta, se suspenderá el servicio de emisión de pasaportes, a nivel nacional e internacional, desde el martes 17 de noviembre hasta el domingo 22 de noviembre.

Migración ahora contará con una avanzada plataforma tecnológica que entrará en vigencia el próximo lunes 23 de noviembre.

Migración ahora contará con una avanzada plataforma tecnológica que entrará en vigencia el próximo lunes 23 de noviembre.
Ley del Hondureño Ausente entra en vigencia el domingo 15 de noviembre

Las autoridades de Migración instan a la población a aprovechar los horarios extendidos de este fin de semana para realizar sus trámites pendientes y evitar contratiempos antes del inicio de la pausa técnica.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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