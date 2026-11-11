Migración emitirá pasaportes este fin de semana previo a suspensión por cambio de sistema

Tegucigalpa, Honduras.- Los centros de emisión de pasaportes a nivel nacional abrirán sus puertas este sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026, para atender en un horario extendido de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, anunció Migración Honduras.
Esta atención extraordinaria no generará ningún costo adicional para los usuarios.
Esta ampliación de horarios responde a la cercana implementación del Sistema Integral Migratorio (SIM), una avanzada plataforma tecnológica que entrará en vigencia el próximo lunes 23 de noviembre de 2026, para lo cual las oficinas dejarán de emitir pasaportes durante cinco días.
📢 ¡Planifica tu trámite de pasaporte con anticipación!#MigraciónHonduras #UnGobiernoQueHace https://t.co/1tyTKkwvGD— Instituto Nacional de Migración HN (@MigracionHND) November 12, 2026
Para ejecutar con éxito la migración de datos y la configuración técnica de esta nueva herramienta, se suspenderá el servicio de emisión de pasaportes, a nivel nacional e internacional, desde el martes 17 de noviembre hasta el domingo 22 de noviembre.
Las autoridades de Migración instan a la población a aprovechar los horarios extendidos de este fin de semana para realizar sus trámites pendientes y evitar contratiempos antes del inicio de la pausa técnica.