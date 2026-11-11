¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este jueves 12 de noviembre?

De acuerdo con los datos del BCH, el miércoles 11 de noviembre la divisa estadounidense se cotizó en 26.9328 lempiras para la compra y 27.0675 lempiras para la venta. Esto representa un aumento de 0.0012 lempiras en ambos valores para este jueves.

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar continúa al alza en Honduras. Para este jueves 12 de noviembre de 2026, el Banco Central de Honduras ( BCH ) estableció el tipo de cambio en 26.9340 lempiras para la compra y 27.0687 lempiras para la venta, reflejando un nuevo incremento respecto a la jornada anterior.

La tendencia al alza también se observa al comparar el comportamiento del dólar durante la semana. El lunes 9 de noviembre, el precio se ubicaba en 26.9157 lempiras para la compra y 27.0503 lempiras para la venta.

En comparación con ese registro, el tipo de cambio de este jueves acumula un incremento de 0.0183 lempiras en el precio de compra y 0.0184 lempiras en el de venta.

El comportamiento de la moneda también muestra aumentos en las jornadas anteriores. El martes 10 de noviembre, la compra pasó de 26.9157 a 26.9161 lempiras, mientras que la venta subió de 27.0503 a 27.0507 lempiras.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Para el miércoles 11 de noviembre, el incremento fue más pronunciado, con la compra en 26.9328 lempiras y la venta en 27.0675 lempiras.

Al tomar como referencia el viernes 6 de noviembre, cuando el dólar se cotizaba en 26.9101 lempiras para la compra y 27.0447 lempiras para la venta, el valor actual representa un aumento de 0.0239 lempiras en la compra y 0.0240 lempiras en la venta.

De esta manera, el dólar mantiene una tendencia ascendente en el mercado cambiario hondureño, de acuerdo con los valores diarios publicados por el Banco Central de Honduras.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial

