Dólar registra alza en Honduras: así cierra el precio de compra y venta este miércoles 11 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras. El precio del dólar registra un nuevo incremento en Honduras este miércoles 11 de noviembre de 2026, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Honduras (BCH). El tipo de cambio se ubica en 26.9328 lempiras para la compra y 27.0675 lempiras para la venta, lo que representa un aumento respecto a la jornada del martes 10 de noviembre, cuando se cotizó en 26.9161 lempiras para la compra y 27.0507 lempiras para la venta.

La variación de un día a otro refleja un incremento de 0.0167 lempiras en el precio de compra y 0.0168 lempiras en el de venta.¿Cómo ha variado el dólar durante la semana?Al comparar las cotizaciones de los últimos días, el dólar ha mantenido una tendencia al alza, aunque con incrementos de distinta magnitud. El lunes 9 de noviembre, el precio de compra era de 26.9157 lempiras y el de venta de 27.0503. Para el martes 10, ambas cotizaciones subieron 0.0004 lempiras, hasta alcanzar los 26.9161 y 27.0507 lempiras, respectivamente. Con el nuevo ajuste de este miércoles, el dólar acumula desde el inicio de la semana un incremento de 0.0171 lempiras en la compra y 0.0172 lempiras en la venta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El comportamiento de las jornadas anteriores también refleja movimientos positivos. El miércoles 4 de noviembre, la compra se situó en 26.9079 lempiras y la venta en 27.0424. El jueves 5, ambos valores bajaron 0.0034 lempiras, mientras que el viernes 6 registraron aumentos de 0.0056 lempiras en la compra y 0.0057 en la venta.