Los cortes de energía programados para este miércoles 11 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este miércoles 11 de noviembre en varias partes del Distrito Central, San Pedro Sula, Olancho, Comayagua, Omoa y otras regiones del país.
Según el reporte oficial del ente, los apagones se deberán a trabajos de mantenimiento de circuito general y transformadores.
A continuación el listado completo de zonas que no tendrán energía durante varias horas este miércoles.
Distrito Central: de 8:50 a. m. a 4:50 p.m.
Bulevar Morazán desde DHL hasta Plaza Los Almendros, Centro Comercial Los Castaños, Reasa, Pueblo Nuevo, parte de colonia Las Minitas, Avenida Minas de Oro, Edificio FACACH, Colegio de Enfermería, Cooperación Española, Restaurante Mirawa, Hondutel, Torre Agalta, Mall El Dorado, Restaurante El Patio, Centro Comercial Los Arcos, Consulado de Turquía, Programa Mundial de Alimentos, Condominio Las Marías y zonas aledañas.
Centro Comercial Galerías, Ministerio Público, colonia El Triángulo, Las Cumbres, colonia Los Almendros, Torre Alfa, Dormicentro, Equidad Compañía de Seguros, Embajada República Dominicana, Torre Belvedere, Torre Aria, Edificio Vista Hermosa, Grupo Terra, Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, colonia Castaños Sur, colonia Argentina, colonia Linda Vista Este, Dowal School, Instituto Sagrado Corazón, Torre Vista 1423, Torre Vitri, Torre Platinum, Torre Onyx, Torre Ámbar, Torre Sky, Parque España y zonas aledañas.
San Pedro Sula, Cortés: de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Colonia Panting, colonia Suyapa, colonia Suyapa Anach, colonia Providencia I y II, colonia San Antonio I y II, residencial Las Acacias, colonia San Isidro, colonia 10 de Septiembre, colonia Ebenezer, colonia Villa Rica, colonia Santa Ana, colonia Montebello, colonia Los Laureles, colonia 15 de Septiembre, colonia Los Tamarindos, colonia Los Mangles, Gran Central Metropolitana, Café Continental, Oficina de Recursos Naturales, Sogimex, Canasa, Campo Agas, Funymaq, Becamo Habilitado.
Comayagua, Comayagua: de 8:15 a. m. a 2:15 p. m.
Generación Zinguizapa, La Mundial, Plaza Millenium, Boulevard Roberto Larios, Universidad José Cecilio del Valle, barrio Lourdes, colonia Tres Caminos, colonia Brisas de Altamira, colonia Piedras Bonitas Sur, barrio San Blas, barrio San Sebastián, colonia Los Jazmines, colonia 21 de Abril, colonia Vista del Valle, colonia Nueva Esperanza, residencial Jardines de Capiro, colonia Los Arcos, colonia Miravalle, aldeas El Capiro, aldea La Guadalupe, aldea El Volcán, Montaña de la Oki, aldea Capensi, aldea La Sampedrana, aldea El Tamarindo, aldea La Harris, colonia Los Geranios, barrio Santa Lucía, aldea La Jaguita, aldea El Paraíso, aldea El Matazano, aldea El Sitio, aldea El Ciruelo, residencial Manantial, Escuela Bilingüe Honduras, caserío Agua Fría, aldea Mata de Plátano, Club Campo de Golf, aldea El Edén, Escuela Saint Johns, Instituto Nido de Águilas, Instituto El IHCI.
Omoa, Cortés, y Quimistán, Santa Bárbara: de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Omoa (residencial Ricardo Alvarado, Río Azul, Omoa Motrique, Río Coto, Milla 3, Milla 4, Milla 5, San Marcos, Chachahuala, Esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, residencial Masca, residencial Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, Generadoras Hidroeléctricas Cuyamel, San Carlos y Cortecito), Quimistán (El Listón, Paso Viejo, Las Flores).
El Negrito, Yoro: de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Sector norte de aldea La 40, aldea La 28, aldea La 29, Mealler, Caimito, aldea San José del Cayo, aldea El Coco, aldea La 39.
Cortés y Santa Bárbara: de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
Colonia Vida Nueva, colonia Santa Elena, colonia Villas Campestre, colonia Montelimar, Naco, La Acequia, San José de Majada, San Antonio de Majada, Montegrande, Agua Sucia, La Laguna Quimistán, Quimistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Corredores, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, La Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Santa Cruz Minas, Lear, Green Valley, Ingenio Chumbagua, Envasa 2, Generadora Los Laureles (Cuyagual).
Tela, Atlántida: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Colonia Ruth García, colonia Mileniun Etapa I, II y III, aldea Km. 4 carretera a Tornabé, Indura Beach Hotel and Resort, aldea Puerto Arturo, Fondo Ganadero (Puerto Arturo), aldea La Esperanza, Proyecto Colprosuma, aldea La Esperanza Santiago, colonia Canadá (La Esperanza), aldea Nueva Esperanza, aldea La Tarraloza (Tela), aldea Km. 7 (sector San Alejo), colonia Buena Vista, aldea El Junco, colonia Los Pinos (El Junco), aldea El Guano, aldea Km. 10, Km. 11, Km. 13, aldea San Martín (El Jute), aldea El Jute, Km. 14, Km. 15, Km. 16, aldea El Milagro Etapa 1 y 2, aldea Arena Blanca, aldea Cerritos, aldea La Montañita, aldea Citronela, aldea La Ica, aldea Buenos Aires, colonia Richard Wayfort, aldea San Alejo, aldea Uluita, aldea Los Patos, aldea Los Cocos, aldea Morején, aldea Agua Blanca, aldea Peimán, aldea La Fortuna, aldea La Unión, aldea Villa Franca, La Tusa (Agua Chiquita), aldea Agua Chiquita, aldea Los Cerritos (Laguna de Los Micos).
Sectores de Potrerillos y Morocelí de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Ciudad de Potrerillos, aldea Las Crucitas, Agua Blanca, Netiapa, aldea Las Champas, Loma Limpia, El Sursular, El Naranjo, El Junquillo, casco urbano de Teupasenti; San José del Potrero, La Vega El Encanto, Potrerillos, Las Flores, Las Cortinas, San Isidro, La Toyosa, La Unión, El Rodeo, Los Almendros, San Lorenzo, Las Delicias, El Pataste, Las Ánimas, Las Majadas, Plan Largo, La Cueva, El Olingo, Val Paraíso, Corralito, Cebadilla, La Aguja, Buenos Aires, El Ocotal.