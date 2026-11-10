Viento del noreste provocará lluvias en el norte y occidente de Honduras este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- El viento del noreste continuará transportando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio hondureño este miércoles 11 de noviembre, lo que provocará lluvias y chubascos débiles acompañados de actividad eléctrica en las regiones norte y occidente del país.

En el resto del territorio nacional se registrarán lluvias débiles aisladas, de acuerdo con el pronóstico brindado por Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Centeno explicó que las condiciones estarán determinadas por el ingreso de humedad desde el Caribe. "Continúa el viento del noreste transportando humedad del Mar Caribe al territorio nacional", detalló el meteorólogo.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje tanto en el mar Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies de altura, según el reporte meteorológico.