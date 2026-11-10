Viento del noreste provocará lluvias en el norte y occidente de Honduras este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- El viento del noreste continuará transportando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio hondureño este miércoles 11 de noviembre, lo que provocará lluvias y chubascos débiles acompañados de actividad eléctrica en las regiones norte y occidente del país.
En el resto del territorio nacional se registrarán lluvias débiles aisladas, de acuerdo con el pronóstico brindado por Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Centeno explicó que las condiciones estarán determinadas por el ingreso de humedad desde el Caribe. "Continúa el viento del noreste transportando humedad del Mar Caribe al territorio nacional", detalló el meteorólogo.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje tanto en el mar Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies de altura, según el reporte meteorológico.
Respecto a las temperaturas en Tegucigalpa, la capital hondureña registrará una máxima de 27 °C y una mínima de 19 °C durante la jornada.
Para la región central se pronostica una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 21 °C. En la región insular, los valores alcanzarán los 29 °C como máxima y los 25 °C como mínima.
En la región norte se esperan temperaturas de hasta 30 °C, mientras que la mínima será de 23 °C. Por su parte, en la región oriental se registrará una máxima de 32 °C y una mínima de 18 °C.
La región sur tendrá las temperaturas más elevadas del país, con una máxima de 35 °C y una mínima de 24 °C, según los datos proporcionados por el pronosticador de turno de Cenaos.
Mientras tanto, en la región occidental se esperan temperaturas más bajas, con una máxima de 28 °C y una mínima de 16 °C.
El reporte de Mario Centeno contempla lluvias y chubascos débiles con actividad eléctrica para el norte y occidente, precipitaciones débiles aisladas en el resto del país y oleaje de uno a tres pies en ambos litorales.
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