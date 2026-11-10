Jueza natural resolverá solicitud fiscal para analizar videos del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- La jueza natural Anny Belinda Ochoa será quien determine si procede el análisis forense de videos de sesiones del Congreso Nacional, luego de que un juzgado ad hoc, designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer diligencias en etapa prejudicial, ordenara remitirle la solicitud presentada por el Ministerio Público (MP). La resolución fue emitida el 9 de noviembre de 2026, en el expediente VP 06-2026, al que tuvo acceso EL HERALDO. La decisión se produjo después de que el juzgado declarara con lugar una petición de los abogados defensores de varios integrantes de la extinta Comisión Permanente y otros vinculados al Poder Legislativo. Las defensas argumentaron que la solicitud de peritaje está relacionada con el proceso penal VP 09-2026, que ya conoce la magistrada Ochoa, designada como jueza natural por la CSJ.

¿Por qué remitieron la solicitud a otro juzgado?

El Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), solicitó el 18 de junio de 2026 realizar una extracción y análisis forense de grabaciones del Congreso Nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los videos corresponden a sesiones y acontecimientos registrados entre el 28 y el 31 de octubre de 2025, así como al 8 de enero de 2026. Durante una audiencia celebrada el 4 de noviembre, los abogados defensores se opusieron a la práctica de la pericia y solicitaron que el juzgado dejara de conocer el asunto.Su argumento fue que los hechos investigados ya forman parte de otro proceso penal, presentado por el Ministerio Público el 20 de octubre de 2026, bajo el expediente VP 09-2026. Ese requerimiento fiscal fue presentado contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, 12 exmiembros de la Comisión Permanente y el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada. Para conocer esa causa, la Corte Suprema de Justicia designó como jueza natural a la magistrada Anny Belinda Ochoa. Las defensas consideraron que, al estar vinculada con ese proceso, la solicitud de análisis de los videos también debía ser resuelta por la misma autoridad judicial.

¿Qué resolvió el juzgado?

En su resolución, el juzgado determinó que la solicitud de peritaje está directamente relacionada con el proceso penal que ya conoce otro órgano jurisdiccional. Además, tomó en cuenta que el propio Ministerio Público reconoció que los resultados del análisis forense serían utilizados dentro de esa causa penal. Por esa razón, declaró con lugar la cuestión de competencia por declinatoria planteada por las defensas y ordenó remitir las actuaciones al juzgado que conoce el expediente VP 09-2026. La resolución también establece que las actuaciones legalmente practicadas hasta ese momento conservan su validez.

¿Qué sigue ahora?

La magistrada Anny Belinda Ochoa deberá determinar si admite o deniega la solicitud del Ministerio Público para realizar la extracción y el análisis forense de los videos. La decisión del juzgado ad hoc no significa que la pericia haya sido rechazada ni que las grabaciones hayan quedado descartadas como prueba.Tampoco representa un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de las personas investigadas. Se trata de una decisión sobre qué órgano jurisdiccional debe resolver la solicitud fiscal.

¿De qué trata el caso?