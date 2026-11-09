Al menos 530 médicos siguen a la espera del pago de salarios atrasados

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 531 médicos continúan a la espera del pago de salarios atrasados por parte del gobierno, por lo que el gremio pide celeridad en el proceso. El diputado y médico Carlos Umaña, detalló este lunes 9 de noviembre que entre los afectados figuran 254 médicos que trabajan bajo la modalidad de interinato y acumulan varios meses sin recibir su salario. A esta cifra se suman 127 profesionales contratados que tampoco han recibido sus pagos y otros 150 médicos que mantienen acuerdos pendientes.

De acuerdo a Umaña, las cifras fueron documentadas por el Colegio Médico de Honduras (CMH) en la mesa técnica ampliada que busca resolver los incumplimientos salariales. El doctor cuestionó la falta de avances para cumplir los compromisos adquiridos por las autoridades y señaló que los procedimientos no avanzan con la rapidez que esperaba el gremio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “El Gobierno de la República no avanza con la celeridad que se comprometió a honrar las deudas", expresó el diputado a través de sus redes sociales.

El congresista consideró que, pese a los acercamientos entre las partes, no existe una respuesta definitiva para resolver las obligaciones salariales con los profesionales de la medicina. Por lo que pidió a la Secretaría de Salud (Sesal), la Secretaría de Finanzas (Sefin) y la Administración Nacional de Servicio Civil agilizar los trámites administrativos y financieros para completar los pagos pendientes. El objetivo de la mesa técnica ampliada es encontrar una salida a las deudas que mantiene el Estado con los médicos bajo distintas modalidades de contratación.