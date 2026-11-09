Salud busca recuperar la vacunación ante presencia de enfermedades prevenibles

Tegucigalpa, Honduras.- Las campañas negativas contra las vacunas difundidas en redes sociales están dificultando los esfuerzos de las autoridades sanitarias para proteger a la población de enfermedades que pueden prevenirse mediante la inmunización. La Secretaría de Salud (Sesal) informó que la cobertura nacional de vacunación apenas alcanza el 80%, una cifra que todavía se encuentra 15 puntos porcentuales por debajo del 95% que se considera necesario para lograr niveles óptimos de protección. Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), lamentó que los mensajes negativos difundidos en plataformas digitales influyeran en la decisión de algunas personas de no vacunarse o completar las dosis correspondientes.

“Lastimosamente, no logramos coberturas óptimas de vacunación, que serían del 95% o más para poder decir que tenemos inmunizada a la población”, manifestó la funcionaria. A pesar de que el porcentaje actual representa una mejoría respecto a los niveles de entre 70% y 75% que se registraban en meses anteriores, para las autoridades sanitarias todavía no es suficiente para garantizar una protección adecuada frente a las enfermedades prevenibles mediante vacunas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La meta del PAI es elevar progresivamente la cobertura hasta alcanzar el 95% en todo el territorio nacional. Para conseguirlo, García informó que mantiene reuniones con representantes del Colegio Médico de Honduras (CMH), la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), la Asociación Nacional de Enfermeras Profesionales y hospitales privados. La intención es involucrar a los diferentes sectores de salud en las acciones de promoción y concienciación para que más personas acudan a los establecimientos sanitarios e inicien o completen sus esquemas de vacunación.