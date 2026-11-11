Más de 80 policías vigilan en Comayagüela para impedir que vendedores retomen las calles

Tegucigalpa, Honduras.- La recuperación de los espacios públicos en Comayagüela no termina con los operativos, ya que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) mantiene 80 agentes de la Policía Municipal en varias avenidas recuperadas para evitar que los vendedores ambulantes no vuelvan a ocupar las calles, aceras y áreas destinadas al tránsito peatonal y vehicular.

La vigilancia se concentra principalmente en las inmediaciones del puente Tiburcio Carías, donde durante años los comerciantes instalaron sus puestos y carretillas, reduciendo los espacios disponibles para la circulación de los peatones y provocando dificultades para movilizarse por este concurrido sector comercial.

El director de la Policía Municipal, César Castellanos, informó que los agentes permanecerán en el lugar para garantizar que se respeten las disposiciones establecidas durante la intervención y evitar que los espacios recuperados vuelvan a ser ocupados de manera irregular.

El funcionario explicó que las labores de supervisión también se desarrollan en otros puntos de Comayagüela, entre ellos la cuarta y séptima avenida, donde las autoridades municipales mantienen acciones de ordenamiento para mejorar la movilidad y recuperar las áreas destinadas al uso público.