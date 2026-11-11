Más de 80 policías vigilan en Comayagüela para impedir que vendedores retomen las calles

Tegucigalpa, Honduras.- La recuperación de los espacios públicos en Comayagüela no termina con los operativos, ya que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) mantiene 80 agentes de la Policía Municipal en varias avenidas recuperadas para evitar que los vendedores ambulantes no vuelvan a ocupar las calles, aceras y áreas destinadas al tránsito peatonal y vehicular.
La vigilancia se concentra principalmente en las inmediaciones del puente Tiburcio Carías, donde durante años los comerciantes instalaron sus puestos y carretillas, reduciendo los espacios disponibles para la circulación de los peatones y provocando dificultades para movilizarse por este concurrido sector comercial.
El director de la Policía Municipal, César Castellanos, informó que los agentes permanecerán en el lugar para garantizar que se respeten las disposiciones establecidas durante la intervención y evitar que los espacios recuperados vuelvan a ser ocupados de manera irregular.
El funcionario explicó que las labores de supervisión también se desarrollan en otros puntos de Comayagüela, entre ellos la cuarta y séptima avenida, donde las autoridades municipales mantienen acciones de ordenamiento para mejorar la movilidad y recuperar las áreas destinadas al uso público.
La intervención más reciente en la sexta avenida comenzó el 3 de noviembre, después de que la municipalidad anunciara un plan para liberar esta importante arteria comercial. La operación había sido anticipada el 29 de octubre, cuando se informó sobre el despliegue de unos 40 policías municipales para recuperar los espacios ocupados indebidamente.
Las autoridades identificaron puestos de venta, vehículos mal estacionados, obstáculos y actividades de carga y descarga que dificultaban el desplazamiento de conductores y peatones. El operativo contempló intervenir desde el puente Carías y extender los trabajos a lo largo de la avenida.
Como parte del ordenamiento, las cuadrillas municipales colocaron conos y pintaron líneas amarillas para establecer los espacios que pueden utilizar los vendedores sin invadir los carriles de circulación. La primera etapa comprendió aproximadamente 500 metros, con la intención de extender la señalización hasta cubrir entre 900 metros y un kilómetro.
Uno de los principales aspectos que deben respetar los comerciantes es la anchura de la calle, que requiere ocho metros libres para garantizar la circulación vehicular en ambos sentidos.
La línea amarilla funciona como referencia para que los vendedores identifiquen hasta dónde pueden instalar sus productos. Las autoridades buscan que los comerciantes continúen desarrollando sus actividades económicas, pero sin apropiarse de los espacios que corresponden a toda la ciudadanía.
Por su parte, Josué Esperanza informó que entre la séptima y cuarta avenida de Comayagüela hay más de 80 agentes de la Policía Municipal y Nacional para que prevalezca el orden en la zona.