Más de 150 reclusos son trasladados de La Tolva hacia la cárcel de Támara

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 150 privados de libertad fueron trasladados la mañana de este jueves 12 de noviembre desde el centro penitenciario de máxima seguridad de Morocelí, conocido como La Tolva, hacia la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán.
La movilización se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad policial, como parte de las operaciones ejecutadas para reubicar a los internos en el centro penitenciario capitalino.
Este nuevo movimiento de internos se produce días después de que las autoridades penitenciarias ejecutaran otro traslado masivo desde La Tolva hacia Támara, como parte de la reorganización de la población carcelaria y las medidas para reforzar el control en las cárceles.
Antecedentes
El pasado lunes 2 de noviembre, un total de 567 privados de libertad fueron trasladados desde La Tolva hacia Támara, como parte de un proceso de reclasificación que buscaba descongestionar el establecimiento penitenciario de El Paraíso.
En esa ocasión, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, explicó que la movilización respondía a la aplicación de la Ley Especial de Combate a Asociaciones Terroristas y a la reorganización de la población carcelaria.
De los 567 reclusos trasladados, 555 no pertenecían a estructuras criminales y serían incorporados al régimen normal de Támara, mientras que los otros 12 eran personas capturadas recientemente y señaladas como integrantes de asociaciones terroristas, por lo que serían ubicadas en el módulo de máxima seguridad.
Asimismo, el funcionario también explicó que La Tolva enfrentaba problemas de sobrepoblación, debido a que albergaba aproximadamente a 1,800 internos, pese a que su capacidad estaba establecida para 1,200 personas.
Ambos traslados forman parte de las disposiciones contempladas en la Ley Especial de Combate a Asociaciones Terroristas, Maras, Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, que detalla acciones contra las estructuras criminales y la designación de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el "Cartel del Diablo" como organizaciones terroristas.