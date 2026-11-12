  1. Inicio
  2. · Honduras

Más de 150 reclusos son trasladados de La Tolva hacia la cárcel de Támara

La movilización representa el segundo traslado masivo entre La Tolva y Támara, luego de que el pasado 2 de noviembre fueran reubicados otros 567 internos

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 06:50
Más de 150 reclusos son trasladados de La Tolva hacia la cárcel de Támara

La movilización se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad policial, como parte de las operaciones ejecutadas para reubicar a los internos en Támara.

 Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 150 privados de libertad fueron trasladados la mañana de este jueves 12 de noviembre desde el centro penitenciario de máxima seguridad de Morocelí, conocido como La Tolva, hacia la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán.

La movilización se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad policial, como parte de las operaciones ejecutadas para reubicar a los internos en el centro penitenciario capitalino.

Este nuevo movimiento de internos se produce días después de que las autoridades penitenciarias ejecutaran otro traslado masivo desde La Tolva hacia Támara, como parte de la reorganización de la población carcelaria y las medidas para reforzar el control en las cárceles.

Antecedentes

El pasado lunes 2 de noviembre, un total de 567 privados de libertad fueron trasladados desde La Tolva hacia Támara, como parte de un proceso de reclasificación que buscaba descongestionar el establecimiento penitenciario de El Paraíso.

Así es el enorme operativo para trasladar a 567 reos de La Tolva a Támara

En esa ocasión, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, explicó que la movilización respondía a la aplicación de la Ley Especial de Combate a Asociaciones Terroristas y a la reorganización de la población carcelaria.

De los 567 reclusos trasladados, 555 no pertenecían a estructuras criminales y serían incorporados al régimen normal de Támara, mientras que los otros 12 eran personas capturadas recientemente y señaladas como integrantes de asociaciones terroristas, por lo que serían ubicadas en el módulo de máxima seguridad.

Asimismo, el funcionario también explicó que La Tolva enfrentaba problemas de sobrepoblación, debido a que albergaba aproximadamente a 1,800 internos, pese a que su capacidad estaba establecida para 1,200 personas.

La Policía Nacional proyecta sumar 30,000 agentes en cuatro años

Ambos traslados forman parte de las disposiciones contempladas en la Ley Especial de Combate a Asociaciones Terroristas, Maras, Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, que detalla acciones contra las estructuras criminales y la designación de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el "Cartel del Diablo" como organizaciones terroristas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias