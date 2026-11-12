Más de 150 reclusos son trasladados de La Tolva hacia la cárcel de Támara

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 150 privados de libertad fueron trasladados la mañana de este jueves 12 de noviembre desde el centro penitenciario de máxima seguridad de Morocelí, conocido como La Tolva, hacia la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán.

La movilización se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad policial, como parte de las operaciones ejecutadas para reubicar a los internos en el centro penitenciario capitalino.

Este nuevo movimiento de internos se produce días después de que las autoridades penitenciarias ejecutaran otro traslado masivo desde La Tolva hacia Támara, como parte de la reorganización de la población carcelaria y las medidas para reforzar el control en las cárceles.