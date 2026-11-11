Rodrigo Javier Lagos va por el título Juvenil en la Vuelta Ciclística El Heraldo

Tegucigalpa.- Dicen que el pequeño Rodrigo Javier empezó a pedalear antes que a caminar y en medio del pandemonio de artilugios que coleccionaba papá Francisco Javier en el patio de la casa, se encendió el frenesí por el ciclismo... "Desde los seis años ya estaba subido en una bici", trae a su memoria los recuerdos de su niñez el actual campeón de Cadetes, con una cara de comerse al mundo que no puede con ella... Hijo de un tercer lugar de la Vuelta Ciclística El Heraldo Francisco Lagos (Máster B montañesa) y envuelto en la vestidura de Upare MTB Club, Rodrigo Javier Lagos no puede esconder la agitación emocional que hace vibrar su menudo cuerpo, toda vez que el estallido de salida de la decimoquinta edición a favor de Fundación Anawin se escucha cada vez más cerca: "Ahora voy a competir en Juvenil y le cuento que me siento emocionado... quiero mantener ese primer lugar".

Sus expresiones son serias, como de veterano ciclista. Pero tiene 17 años y su cara delata el nervioso Rodrigo Javier que vive adentro. Toma su bicicleta con seriedad, le da un toquecito al piñón de su bicicleta —como los vaqueros del viejo Oeste cuando apuraban al caballo— y le regala a El Heraldo una visión crítica de la ruta. "Siento que es un circuito decente, muy decente... es una ruta que trata de resistencia, no de explosividad y justamente esa es mi área", explica, mientras se acomoda los lentes y hace un jueguito con sus ojos para verse explotando sus habilidades ya el domingo en el anillo periférico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

— Bueno, vos como un campeón, Rodrigo Javier, contales a los ciclistas que van a competir el domingo, ¿qué deben cuidar en estos días?, sobre todo los de la Juvenil

— En cuanto al entrenamiento les recomiendo la resistencia, hay que resistir bastante. Sí se pueden hacer piques pero ya para la última vuelta... al final hay que soltarlo todo.

— ¿Y sobre la alimentación?

— Les recomiendo cosas explosivas, algún dulce potente, geles, proteína, eso. Pero para el día de la Vuelta, claro.

— ¡Ah, perfecto! ¿Y ya tipo viernes o sábado, qué hay que consumir?

— Hay que mantenerse regulado, comer algo que no lo hinche para mostrar un físico tolerable.

Una pasión inoxidable...

La vida de Rodrigo Javier merodea entre repechos, cadenas y escapadas. A su lado, como casi siempre pasó en estos 17 años, la figura de su padre le sigue como una sombra: "Ha sido mi inspiración para llegar a donde estoy". Le espera su primera vez en Juvenil y hasta el propio general Carlos Espinoza, el alma y corazón de Upare MTB Club, lo pone entre los principales candidatos del club para subirse a lo más alto del podio.