La próxima semana se retoman las reformas a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial

La dirigencia gremial enfatizó que las modificaciones que serán planteadas ante el Poder Legislativo buscan establecer un equilibrio normativo que garantice la plena protección de los derechos de los trabajadores sin desincentivar la inversión ni la generación de puestos de trabajo en las empresas.

De acuerdo con la cúpula empresarial, la normativa vigente no logró ser acogida por el sector productivo debido a rigideces operativas, lo que ha impedido generar el volumen de plazas laborales proyectadas inicialmente para estudiantes, madres de familia y ciudadanos que buscan ingresos complementarios.

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ) acudirá la próxima semana al Congreso Nacional para presentar y socializar una serie de observaciones técnicas orientadas a reformar la Ley de Empleo a Tiempo Parcial , aprobada en marzo pasado, con el propósito de dinamizar las contrataciones temporales de cara a la temporada navideña.

"En la próxima semana vamos a ir al Congreso Nacional a plantear nuestra posición con respecto a las modificaciones de la Ley de Empleo Parcial, porque justamente en esta época navideña muchos estudiantes que están de vacaciones y muchas personas tienen acceso a poder adquirir un empleo parcial que mejore su economía", manifestó María Cristina González de Handal, vicepresidenta del Cohep.

Según los registros monitoreados por el sector privado, desde que la legislación entró en vigor en marzo del presente año, apenas se han concretado alrededor de 300 contrataciones bajo esta modalidad, una cifra que los empresarios califican como insuficiente frente a la demanda laboral del país.

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Ante este escenario, la representación empresarial coordina agenda con la presidencia del Congreso Nacional para sostener el encuentro técnico el próximo lunes, aspirando a que las reformas sean discutidas y aprobadas antes de que concluya el mes de noviembre para aprovechar el pico comercial de diciembre.

"Esa es la pretensión que tenemos tanto el sector privado como el Congreso Nacional, poder hacerlo antes de que finalice noviembre para que las empresas puedan contratar a nuevo personal por tiempo parcial en la época navideña", detalló González.

El sector empresarial subrayó que la flexibilización ordenada del esquema de trabajo por hora o tiempo parcial resulta indispensable para atender el incremento estacional en la demanda de bienes, servicios y comercio que caracteriza el cierre del año fiscal.

Asimismo, destacaron que el modelo de contratación parcial responde a las necesidades específicas de segmentos poblacionales que no pueden comprometerse a jornadas completas, tales como jóvenes universitarios o madres que requieren compatibilizar el empleo con el cuidado de sus hijos en horario escolar.

"Queremos que la economía se reactive en todos los sentidos, también para aquellas personas que no han podido ser contratadas a tiempo parcial", dijo.