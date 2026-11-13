EE UU suspende vuelos en todos sus aeropuertos por falla de comunicación en el tráfico aéreo

Washington, Estados Unidos.- La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes detener el tráfico áereo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

La FAA explicó a través de una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo que debido a "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad" se decreta la suspensión de los despegues en los aeropuertos estadounidenses.

La instrucción explica que todo el tráfico aéreo de salida "deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso" y que los "vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serán gestionados caso por caso".