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Fatal impacto de un avión privado en Florida deja 9 muertos
Nueve personas fallecieron este domingo al estrellarse el avión privado en el que viajaban en el condado de Palm Beach, en Florida, según informó —en un comunicado— la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).
Agencia EFE
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Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 06:22
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