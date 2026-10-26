Madre e hija haitianas fueron halladas decapitadas en República Dominicana

Una mujer de 33 años, identificada preliminarmente como Hosmit Guearrie, conocida como Rozmi, y su hija Asly Fisfe Guearrie, de 11 años, fueron encontradas muertas dentro de una vivienda en construcción en la comunidad de El Estero, municipio de Neyba, en República Dominicana. Ambas, de nacionalidad haitiana, habrían sido víctimas de un ataque en el que fueron decapitadas el domingo 25 de octubre.