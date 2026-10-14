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Fuertes lluvias provocan inundaciones en Estambul, Turquía

Las precipitaciones dejaron calles anegadas en Estambul y complicaron la movilidad en distintos sectores de la ciudad, donde las inundaciones afectaron la rutina de sus habitantes.

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 18:00
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