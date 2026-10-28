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Al menos 68 muertos y más de 60 heridos en choque de trenes en España

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 12:30
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